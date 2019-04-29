Atlantico: дело Бутиной представили как плохой шпионский роман

Марию Бутину приговорили к полутора годам заключения за «сговор» в интересах России, однако так и не признали её шпионкой, пишет Atlantico. Как отмечает обозреватель французского сайта, после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах шпионская паранойя и охота на ведьм вновь захлестнули США.

После неудачи Хиллари Клинтон на президентских выборах США будто вернулись в эпоху маккартизма, пишет Atlantico. Этот период в начале 1950-х годов характеризовался «красной угрозой» и охотой на ведьм — так и сейчас ищут виноватого в неожиданном результате выборов, потому что кандидат от Демократической партии, «разумеется», не могла ошибиться. С тех пор бесконечный сериал о сговоре Дональда Трампа или членов его команды с Москвой регулярно появляется на первых страницах газет. Как отмечает издание, американский президент, должно быть, желая переложить ответственность за какие-то проступки, сам иногда подпитывает русофобские настроения.

О скандале с россиянкой писали много, потому что он похож на сюжет плохого шпионского романа: красивая рыжеволосая женщина, соблазнительно позирующая с огнестрельным оружием; американский любовник; скандальный и некрасивый русский банкир в роли злодея, который руководит всем из-за кулис… «Публика жаждала зрелищ», — отмечает автор статьи.

Как рассказывает Atlantico, обвиняемая Мария Бутина, 30-летняя россиянка, студентка университета в Вашингтоне, на своём опыте узнала, что «лидер свободного мира» может посадить в тюрьму любого по своей прихоти, не требуя ни малейшего доказательства. Французский сайт напоминает, что Бутину арестовали в июле 2018 года, а через полгода под давлением она признала себя виновной. Ей ставят в вину действия в качестве «иностранного агента без регистрации». Обозреватель французского сайта проводит параллели со сталинскими процессами — с той лишь разницей, что подсудимую не расстреляли в тюремной камере, — и признаёт снисходительность американцев, которые теперь выносят смертный приговор только в некоторых штатах.

Что касается Бутиной, то она совершила менее тяжкое преступление: вступила в заговор с русским «чиновником» для внедрения в группу по защите Второй поправки к конституции о праве ношения оружие — Национальную стрелковую организацию (NRA). Эта организация известна своим влиянием на консервативные круги, поэтому истинной целью Бутиной было влияние на партийных работников и делегатов от Республиканской партии, в частности на Дональда Трампа, который, предположительно, выступал за диалог с Россией.

Как и требовала прокурор Таня Чаткен, обвиняемая получила полтора года заключения и, по оценке адвоката, уже полностью отбыла своё наказание, поэтому может быть депортирована. Как пишет Atlantico, сторона обвинения подтвердила, что Бутина преследовала далекоидущие планы по «сговору» и знала, что часть её донесений будет передана российским властям. Однако удивительно то, подчёркивает французский сайт, что обвинение чётко указывает: Бутина не является шпионкой в прямом смысле этого слова. Она не является специально обученным сотрудником разведки, но действия, которые она совершала по своему усмотрению, преследовали интересы России и могли нанести вред государственной безопасности Соединённых Штатов.

Установлено, что «официальным контактным лицом» Марии Бутиной был Александр Торшин, бывший зампред Центробанка, входящий в ближний круг Владимира Путина. Суд не выдвинул ему обвинение и даже не рассматривал в качестве шпиона, однако с 2018 года Торшин находится под действием экономических санкций Министерства финансов.

Американским «контактным лицом» Бутиной был её любовник и консерватор, американец Пол Эриксон. Он обвиняется в финансовых преступлениях, которые не имеют никакого отношения к делу Бутиной, но американское правосудие не могло оставить его в покое. Atlantico иронично предупреждает, что в США не одобряют друга или подругу из России.

Как отмечает французский сайт, спецпрокурор Роберт Мюллер 22 месяца расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года и однажды допрашивал Марию Бутину, но не стал углубляться в её дело, потому что оно его, очевидно, очень мало заинтересовало. Atlantico задаётся вопросом: дело Бутиной действительно настолько безосновательное? И, однако, это не помешало американским судьям приговорить россиянку, ведь они не могли признаться, что следствие ни к чему не привело. В американских фильмах, проводит параллели автор статьи, всегда выигрывает «хороший» (американец), а Бутина — «плохая» русская шпионка.