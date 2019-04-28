Guardian: Путин назвал приговор Бутиной «беспределом»

Владимир Путин назвал «беспределом» приговор в отношении российской гражданки Марии Бутиной, получившей в США 18 месяцев тюрьмы за нарушение закона об иностранных агентах, пишет The Guardian. По словам российского президента, американские правоохранительные органы, вероятно, и сами быстро поняли, что Бутиной просто «нечего предъявить», а потому осудили её по надуманным обвинениям, дабы избежать конфуза.
Президент России Владимир Путин в субботу впервые публично прокомментировал осуждение россиянки Марии Бутиной, приговорённой в пятницу в США к полутора годам тюрьмы за «сговор с целью деятельности в пользу России без соответствующей регистрации», сообщает британская The Guardian. По данным газеты, российский лидер назвал такой приговор «беспределом».
«Это беспредел. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — заявил Путин журналистам на пресс-конференции в Пекине.
Как подчёркивается в материале издания, президент также предположил, что осуждение Бутиной стало попыткой американских правоохранительных органов не потерять лицо после задержания невиновного человека. «Это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон. Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», — цитирует газета российского лидера.
Американские прокуроры не считали Бутину «традиционной шпионкой», однако пришли к выводу, что она могла представлять угрозу для национальной безопасности США, отмечает обозреватель The Guardian. Как напоминает журналист, россиянка ранее признала себя виновной в нарушении американского закона об иностранных агентах, а на заседании суда «с дрожью в голосе умоляла судью» Таню Чуткан «о снисхождении». «Моя репутация как в Соединённых Штатах, так и за рубежом уничтожена», — заявила Бутина, попросив суд определить проведённые ею в предварительном заключении девять месяцев как достаточное наказание и дать ей «шанс вернуться домой и начать жизнь сначала».
Судья Чуткан, впрочем, вынесла решение в полном соответствии с рекомендациями правительства и приговорила Бутину к 18 месяцам тюрьмы с зачётом девяти месяцев под арестом. По мнению судьи, такой приговор должен «подчеркнуть серьёзность» преступления Бутиной и «послужить делу отваживания от подобных шагов других людей».
Вместе с тем, Чуткан на заседании подчеркнула, что обвиняемая, проходя обучение в Американском университете города Вашингтона, показала себя прилежной студенткой и отличилась высокими академическими успехами, а также смогла предоставить письменные заявления в свою поддержку от десятков друзей, преподавателей и членов семьи. «Ваши самые худшие поступки не отражают вас полностью. Вы — молодая, умная и трудолюбивая женщина, и у вас есть будущее», — заявила судья.
По данным The Guardian, Бутина за время своей деятельности в США создала «мощную сеть» контактов, в которую в том числе попали и представители ближнего круга президента Дональда Трампа, а также попыталась «проникнуть» в американскую Национальную стрелковую ассоциацию и передать некие «разведданные» об американских политиках чиновнику российского правительства.
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