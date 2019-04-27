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CNN: Москва отреагировала на приговор Бутиной «жёстко и разгневанно»

Материал представлен в переводе ИноТВ
На приговор Марии Бутиной в США отреагировали многие российские официальные лица, передаёт CNN. По данным канала, власти России сочли приговор политически мотивированным, а предъявленные Бутиной обвинения — «охотой на ведьм».

Россия очень недовольна приговором в отношении Марии Бутиной — Кремль назвал его «позорным пятном» на судебной системе США. С подробностями по теме из Москвы — наш корреспондент Фред Пляйтген.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Как и ожидалось, на вынесение приговора Марии Бутиной в России отреагировали весьма жёстко и разгневанно.

Среди местных организаций, активно выступавших в поддержку Бутиной, фигурировало в том числе и российское министерство иностранных дел — в официальном блоге МИДа в «Твиттере» даже установили её фотографию в качестве фото профиля. Официальный представитель ведомства Мария Захарова* поздно вечером в пятницу опубликовала заявление, где прокомментировала ситуацию так: «Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное. С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер».

Российский МИД, а также другие представители российских властей уже довольно давно заявляют, что, по их мнению, дело Бутиной и судебный процесс против неё целиком и полностью политически мотивированны. Как они подчёркивают, всем известный факт, что она была задержана в тот самый день, когда Владимир Путин и президент Трамп провели первую серьёзную встречу в Хельсинки — не совпадение.

Ещё один высокопоставленный политик, который прокомментировал ситуацию — председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв; он назвал процесс против Бутиной и предъявленные ей обвинения «охотой на ведьм». Как и многие другие российские политики, он заявил, что считает, что Марию Бутину осудили за то, что она — россиянка, оказавшаяся в Америке. Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2019 года.

* Так сказано в оригинале. — прим. ИноТВ.

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CNN США Северная Америка
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