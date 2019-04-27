CNN: Москва отреагировала на приговор Бутиной «жёстко и разгневанно»

10:15 В Ростовской области завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП Поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в посёлке Чистоозёрный в Ростовской области, где погибли два человека, завершены.

10:09 Фехтовальщица Великая победила на этапе КМ в Тунисе Россиянка Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который завершился в Тунисе.

10:05 Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель». Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

09:56 СМИ: Нэйт Диас встретится с Петтисом на UFC 241 Боец смешанных единоборств Нэйт Диас проведёт поединок с Энтони Петтисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 241.

09:50 Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области В сети опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.

09:41 Адвокат Кокорина: не рассматриваем отбывание срока в хозотряде СИЗО Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, сообщил, что не рассматривает вариант отбывания футболистом срока в хозяйственном отряде СИЗО.

09:38 Эксперт оценил слова Порошенко о создании сильной армии для «защиты от врага» Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».

09:30 Фигуристка Трусова рассказала о своём отношении к «Игре престолов» Российская фигуристка Александра Трусова, которая будет исполнять произвольную программу в образе героини «Игры престолов», рассказала о своём отношении к сериалу.

09:23 Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ростовской области Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.

09:18 Боксёр Коробов завершил вничью бой за титул временного чемпиона WBC В бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в среднем весе россиянин Матвей Коробов не сумел убедить судей в своей победе над Имманувелем Алимом.

09:05 Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов Опознаны все пять найденных тел туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай.

09:04 Официально: Фергюсон встретится с Серроне на UFC 238 В рамках следующего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238 состоится возвращение бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона, который проведёт бой с Дональдом Серроне.

08:50 Циципас одержал победу над Надалем в полуфинале турнира в Мадриде Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет в финале турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде.

08:47 СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.

08:39 Пакьяо объявил о бое с чемпионом WBA Super Турманом Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с обладателем пояса по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Китом Турманом.

08:32 Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.

08:25 UFC 237: Андраде стала чемпионом в минимальном весе На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 237, который проходил в Бразилии, в минимальном весе у женщин чемпионка Роуз Намаюнас проиграла свой титул местной спортсменке Джессике Андраде.

08:16 Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.

08:12 «Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Западной конференции НХЛ В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» добыл домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз».

07:59 В посёлке Ростовской области ввели ЧС после взрыва газа в жилом доме Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в посёлке Чистоозёрном Ростовской области, где ночью 12 мая в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли два человека. Взрывом повреждено семь квартир двухэтажного дома. В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа.

07:44 В Литве стартовали президентские выборы В Литве началось голосование на президентских выборах. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Verslo Zinios.

07:24 В Москве 12 мая ожидается до +23 °С В Москве в воскресенье, 12 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:07 В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.

06:49 Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовят необходимые дипломатические и военные ресурсы для возможного ответа в случае враждебных действий Ирана.

06:23 Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Ростовом Врачи Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.

06:08 В Мексике обнаружили 35 тел в трёх тайных захоронениях В мексиканском штате Халиско обнаружили три тайных захоронения с телами 35 человек. Об этом заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.

05:47 При взрыве газа в доме в Ростовской области повреждено семь квартир В двухэтажном жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области в результате взрыва бытового газа было повреждено семь квартир. Об этом сообщили ТАСС в администрации Богдановского сельского поселения.

05:31 В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

05:06 В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов Фракция партии «Блок Петра Порошенко» намерена обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с некими «нарушениями» со стороны Москвы прав коренных народов на территории России.

04:42 В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области осложнены из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

04:19 Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

03:55 Число погибших при взрыве газа в Ростовской области возросло до двух Одна из пострадавших при взрыве бытового газа в жилом двухэтажном доме в Каменском районе Ростовской области скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

03:38 Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией Бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией. Об этом сообщает Defence24.

03:20 В МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва газа под Ростовом Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва бытового газа в двухэтажном доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

02:54 Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.

02:32 В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек В двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области произошёл взрыв бытового газа, погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

02:16 Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.

01:59 Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.

01:41 Советник Зеленского рассказал о будущем курсе Украины Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетных задачах новой администрации страны.

01:19 В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка Следственные органы в Екатеринбурге начали проверку в связи с нападением собаки на десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

01:04 Умер французский кинорежиссёр Жан-Клод Бриссо Французский кинорежиссёр Жан-Клод Бриссо скончался в Париже 11 мая в возрасте 74 лет, сообщает газета Le Monde со ссылкой на семью кинематографиста.

00:56 Жардим высказался о недовольстве болельщиков результатами «Монако» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поведение фанатов команды после поражения от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.

00:41 Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от матча с Россией на ЧМ-2019 по хоккею Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

00:41 Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага» Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».

00:23 Глава МИД Франции рассказал об основных угрозах мировой безопасности Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация в мире становится всё более опасной из-за нарушений международных договоров, повышения террористической угрозы и усиления напряжённости между странами.

00:21 Фанаты «Монако» попытались прорваться на поле после матча с «Нимом» Болельщики футбольного клуба «Монако» попытались прорваться на поле после выездного матча 36-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».

23:54 Хет-трик Какко принёс сборной Финляндии победу над Словакией на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

23:54 В столице Южного Судана запретили ночные клубы и дискотеки Власти Южного Судана приняли решение запретить в столице страны Джубе ночные клубы и дискотеки, передаёт AFP.

23:47 Сборная Чехии разгромила Норвегию на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.