CNN: Москва отреагировала на приговор Бутиной «жёстко и разгневанно»

На приговор Марии Бутиной в США отреагировали многие российские официальные лица, передаёт CNN. По данным канала, власти России сочли приговор политически мотивированным, а предъявленные Бутиной обвинения — «охотой на ведьм».
Россия очень недовольна приговором в отношении Марии Бутиной — Кремль назвал его «позорным пятном» на судебной системе США. С подробностями по теме из Москвы — наш корреспондент Фред Пляйтген.
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Как и ожидалось, на вынесение приговора Марии Бутиной в России отреагировали весьма жёстко и разгневанно.
Среди местных организаций, активно выступавших в поддержку Бутиной, фигурировало в том числе и российское министерство иностранных дел — в официальном блоге МИДа в «Твиттере» даже установили её фотографию в качестве фото профиля. Официальный представитель ведомства Мария Захарова* поздно вечером в пятницу опубликовала заявление, где прокомментировала ситуацию так: «Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное. С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер».
Российский МИД, а также другие представители российских властей уже довольно давно заявляют, что, по их мнению, дело Бутиной и судебный процесс против неё целиком и полностью политически мотивированны. Как они подчёркивают, всем известный факт, что она была задержана в тот самый день, когда Владимир Путин и президент Трамп провели первую серьёзную встречу в Хельсинки — не совпадение.
Ещё один высокопоставленный политик, который прокомментировал ситуацию — председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв; он назвал процесс против Бутиной и предъявленные ей обвинения «охотой на ведьм». Как и многие другие российские политики, он заявил, что считает, что Марию Бутину осудили за то, что она — россиянка, оказавшаяся в Америке. Фред Пляйтген, CNN, Москва.
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