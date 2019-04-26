USA Today: судьба Марии Бутиной снова под вопросом

Суд решил не исключать из дела Марии Бутиной показаний бывшего помощника директора Отдела контрразведки ФБP Роберта Андерсона, заявившего, что россиянка была «наводчицей» по заданию Москвы, передаёт USA Today. Таким образом в деле «молодой, привлекательной девушки, шпионящей за американцами» вновь появилась интрига.

В четверг, за день до вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, суд решил отклонить ходатайство адвокатов обвиняемой об исключении из дела показаний бывшего помощника директора Отдела контрразведки ФБP Роберта Андерсона, сообщает USA Today.



Как отмечает издание, арест «молодой, привлекательной девушки, шпионящей за американцами по поручению правительства России», Бутиной в США в прошлом году не мог не привлечь к себе внимание прессы.



При этом Министерство юстиции США признало, что она не была агентом под прикрытием или обученным офицером разведки. Единственное преступление, в котором её обвинили и в котором призналась россиянка, — работа в качестве незарегистрированного иностранного агента.



Почти через год после выдвижения первых обвинений в министерстве заявили, что хотя она не была шпионкой в традиционном понимании слова, она всё же пыталась выстроить неофициальный канал коммуникации между странами в интересах российской стороны. Бывший сотрудник ФБP Андерсон выступил с экспертной оценкой, заявив, что Бутина действовала по заданию российского правительства. По его словам, она была «наводчицей», неподготовленным человеком, который собирал информацию об американцах, которых могла бы завербовать Россия.



Несмотря на то что адвокаты Бутиной назвали подобные обвинения беспочвенными, это вновь заставило усомниться в судьбе россиянки. Теперь прокуроры требуют от судьи Тани Чуткан назначить наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения.



Вместе с тем дело Бутиной наглядно демонстрирует, насколько сложно найти доказательства вины человека, которого в США подозревают в шпионаже в пользу иностранного правительства.



«Обвинения против Бутиной — всё равно что обвинение Аль Капоне в уклонении от уплаты налогов. Очень сложно связать её с делом о шпионаже… Даже в таком случае, прежде чем вы сможете судить кого-то за шпионаж и арестовать, его нужно поймать с поличным. Нужно поймать при передаче информации», — приводит USA Today слова бывшего сотрудника ЦРУ Джозефа Августина.