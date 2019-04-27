Марии Бутиной вынесли приговор, и теперь ей предстоит отбыть в американской тюрьме ещё 9 месяцев из тех 18, что ей присудили, сообщает New York Times. И хотя юристы признают, что никаких засекреченных документов она не передавала, судья посчитала, что ей необходимо было зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Сама Бутина настаивает, что не знала о таком требовании.

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в проведении секретной операции по оказанию влияния, получила наказание в виде 18 месяцев тюрьмы, сообщает New York Times. Бутина признала, что участвовала в кампании по созданию неофициальных линий коммуникации между Россией и влиятельными республиканцами. Её обвинили в том, что она действовала как иностранный агент без надлежащей регистрации.

Обвинители и вовсе представляли её как обольстительницу, которая предлагала секс за доступ к влиятельным политикам и общественным деятелям. Позже они признали, что ошибались, когда приводили столь грязные домыслы.

В итоге суд учёл содействие следствию со стороны Бутиной и присудил ей полтора года тюрьмы. 9 месяцев из этих 18 она уже там провела. После оставшегося срока её скорее всего депортируют в Россию.

Сама Бутина «голосом, полным слёз» просила суд о прощении, уверяя, что никогда не хотела навредить Америке. «Соединённые Штаты всегда были добры по отношению ко мне», — сказала она. Однако судья не согласилась, что отсутствие регистрации в качестве иностранного агента у Бутиной было лишь недопониманием со стороны иностранной студентки.

Американские юристы признают, что Бутина не передавала засекреченных документов, однако информация, которую она сообщила России, имела большое значение и могла навредить политике США, пишет New York Times.