Daily Beast: из первых рук — всё о злоключениях в США Мария Бутина расскажет в своей книге

Россиянка Мария Бутина, которая отбывает срок в американской тюрьме, рассказала, что пишет книгу о своей истории и злоключениях. Как пишет The Daily Beast, уже готово 900 страниц, и с помощью этой книги она рассчитывает хотя бы частично покрыть долги от расходов на адвокатов.
Россиянка Мария Бутина, которая отбывает свой полуторагодовалый срок в американской тюрьме, пишет книгу о жизни в США, о сделке с федеральными прокурорами и о «тяжёлых» условиях жизни в тюрьме, пишет The Daily Beast со ссылкой на интервью отца Бутиной, которое он дал «Известиям».
Там он рассказал, что Мария рассчитывает с помощью продажи книги хотя бы частично покрыть свой долг перед американскими юристами. Но её главная цель — показать условия, с которыми она сталкивается за решёткой, ведь ей приходилось пережить «сложные и неприятные ситуации» в тюрьме.
«Маша хочет рассказать свою историю из первых уст: чем она на самом деле занималась в Соединённых Штатах до того, как попала в тюрьму, и с какими трудностями ей пришлось справиться в заключении. Кроме того, Мария хочет объяснить читателям причины, почему она пошла на сделку со следствием, благодаря чему ей удалось избежать более жёсткого тюремного срока», — рассказал отец Бутиной.
Он отметил, что у Марии уже написано около 900 страниц, и хранятся они в безопасном месте, с тех пор как она смогла их передать определённым людям.
Как напоминает The Daily Beast, Бутина призналась в том, что действовала как российский агент. Следователи утверждали, что она намеренно пробивалась в высшие круги американского общества, чтобы оказывать влияние на американскую политику. Но в России её считают студенткой, которая лишь стремилась наладить отношения между Россией и США, а в результате стала «политической заключённой».
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