Spectator: Мария Бутина попала в тюрьму потому, что она русская

Дело в отношении Марии Бутиной является нелепым и откровенно политически мотивированным, пишет в статье для The Spectator обозреватель Майк Трейси. По его мнению, судебный процесс над россиянкой раскрыл серьёзные недостатки американских СМИ, правоохранительных органов и политиков.

«Мария Бутина не была российской шпионкой. Она не торговала сексом ради влияния. Она никак не связана с какой-либо секретной разведывательной деятельностью и никогда не скрывала своих отношений с представителями американской политики. Более того, она откровенно любила США, вероятно, даже чересчур. Но сейчас она находится в тюрьме, и почти никто не говорит и слова в её защиту. Тяжёлое испытание, которому она подвергается, шокирует своей безответственностью и нелепостью», — пишет в статье для американского издания Spectator журналист Майкл Трейси.

По его словам, в деле Бутиной настолько много неправильного, что начать с чего-то конкретного очень трудно. Возможно, наиболее беспардонным было «морализаторство» некоторых американских СМИ, которые решили, что у них есть право обсуждать личную жизнь россиянки.

Бутина долгое время состояла в отношениях с Полом Эриксоном, который был старше её. Этот факт журналисты стали автоматически трактовать как доказательство того, что она — «проститутка». Хотя эта «непристойная догадка» никогда не подкреплялась доказательствами, журналистам это нисколько не мешало строить самые абсурдные теории о том, что заставило её вступить в эти отношения.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ведь когда дело касается более широкой «саги о Трампе и России», с которой связано дело Бутиной, все привычные журналистские и этические стандарты «уверенно выкидываются за борт», отмечает Трейси.

Он обращает внимание, что публицисты с радостью начали называть Бутину «приманкой» или «роковой женщиной», опираясь на явно стереотипные представления о русских женщинах. При этом даже обвинители, «которые швырнули её в тюрьму», в итоге признали, что Бутина подобным не занималась.

Представителям прокуратуры пришлось отказаться от этих «оскорбительных нападок» под напором жёсткой критики судьи окружного суда Тани Чуткан. Она отметила, что ей понадобилось всего пять минут, чтобы понять: содержание шуточных смс-сообщений, приводимых в качестве доказательств, было намеренно искажено стороной обвинения.

Но позже всё та же Чуткан выставила Бутину участницей более широкого скоординированного «российского вмешательства» в президентские выборы США 2016 года. Несмотря на то что ни один из представленных на процессе фактов этого не доказывал.

Бутина не взламывала электронные почты, не публиковала «опасные мемы» в Facebook и не участвовала в каком-либо ином аспекте «российского вмешательства», которое господствует в американском политическом дискурсе уже третий год. Она не только не занималась шпионажем, но и, напротив, открыто и часто писала о своей деятельности в социальных сетях. И вопреки ложным обвинениям СМИ, она не проникала ни в какие политические организации США и не помогала Москве «тайно финансировать» предвыборный штаб Трампа через Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), подчёркивает Трейси.

«Теперь, учитывая созданный её осуждением прецедент, над головами иностранцев, которые занимаются совершенно обычными делами, будет нависать призрак слишком рьяного политически мотивированного уголовного преследования. У американцев в иностранных столицах появится хорошая причина опасаться мести по столь же ложным основаниям», — уверен автор статьи.

Основным способом, с помощью которого россиянка якобы пыталась повлиять на политику США, были «ужины дружбы». Но эта идея пришла в голову не «подлому российскому агенту», а наследнику Рокфеллера, американцу Джорджу О’Нилу. Бизнесмен стремился улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном и после случайного знакомства с Бутиной предложил ей собрать американских политиков, чтобы приблизиться к этой цели.

Эта идея совпадала с интересами Бутиной. Она хотела сделать карьеру в международной политике, и именно поэтому училась в Американском университете, а её активная поддержка права на владение огнестрельным оружием помогла ей установить контакты с несколькими видными консерваторами.

В конце концов, за это «отвратительное преступление», которое заключалось в попытке снизить напряжённость между двумя ядерными державами, Бутину обвинили в нарушении статьи 951 кодекса законов США. Подобное решение лишний раз подчёркивает абсурдность всего дела, потому что это положение обычно используется против иностранцев, которые занимаются откровенным шпионажем или очевидной незаконной деятельностью, отмечает Трейси.

К примеру, в 2008 году гражданин Китая был признан виновным в нарушении статьи 951 за передачу Пекину засекреченной информации о национальной безопасности США. Бутина же никогда даже не приближалась к секретным данным. Но «жаждущие власти» обвинители решили серьёзно расширить подпадающее под закон поведение, чтобы «несправедливо упечь её в тюрьму», считает автор статьи.

По его словам, работа иностранного агента в Соединённых Штатах сама по себе не является незаконной. В Вашингтоне действует множество таких «агентов» из Великобритании, Саудовской Аравии или Израиля. Бутина могла бы просто отправить электронное письмо в офис американского генпрокурора, чтобы уведомить о своём присутствии, и теоретически ей удалось бы избежать обвинений.

«Но она считала своё поведение настолько безобидным и ничем не примечательным, что даже не задумывалась о подобной регистрации. Она была политически активной выпускницей университета, а не лоббистом или бизнесменом. Но поскольку правительство было настолько одержимо идеей найти кого-то, кого можно было бы выставить виновником в мелодраме под названием «российское вмешательство», они радикально расширили границы доступных законов, чтобы сцапать её. Или, иными словами, из-за того что политические стимулы получить трофей были настолько велики — и сотрудники правоохранительных органов знали, что могут сделать себе имя, найдя непристойную цель, — они собрали свои ресурсы, чтобы выдумать это смехотворное судебное преследование», — рассуждает Трейси.

На его взгляд, Федеральные правоохранительные службы настолько отчаянно хотели сделать из Бутиной «козла отпущения за все связанные с Россией грехи», что спецпрокурор Роберт Мюллер специально отправлял к ней в тюрьму членов своей команды. Но, по-видимому, эти допросы закончились ничем — в докладе спецпрокурора нет ни одного упоминания фамилии россиянки.

Не так давно Бутина была переведена в окружную тюрьму города Чикаша, штата Оклахома, и оказалась вдали от своих адвокатов. Это случилось вскоре после её интервью NPR, во время которого корреспондент станции Мари Луис Келли задала россиянке абсурдный вопрос: является ли она «шпионкой». Хотя такое обвинение против неё не выдвигали даже представители прокуратуры. Это ещё раз свидетельствует о том, какие невероятные меры принимаются, чтобы сделать её пребывание под стражей как можно более неприятным, полагает журналист.

После нескольких месяцев в одиночке Бутина согласилась признать свою вину. Учитывая такое давление, нет ничего удивительного в том, что она уступила даже перед лицом «столь явно сфабрикованных обвинений». Но у неё нашлось мало защитников, особенно среди журналистов, которые обычно ужасаются «сексистской клевете», с которой ей пришлось столкнуться. Правоохранители ведут себя «чудовищно», а журналисты просто тупо повторяют «скармливаемую» им информацию, утверждает Трейси.

Он соглашается со своим коллегой Джеймсом Брэмфордом, который считает Бутину политической заключённой. Судя по её интервью NPR, она всё ещё любит Америку. Но россиянка собственными глазами увидела «худшую сторону» США, а именно «вопиющие злоупотребления» правоохранительных органов и «склонность к иррациональной паранойе».

По мнению автора статьи, Бутина понимает, что на её репутации и будущей карьере поставлен крест. Ложные обвинения, что она соблазняла мужчин, которые были старше её, ради доступа к политическим процессам, будут всегда выдаваться при первом же запросе в Google.

«Вся эта ситуация невероятно отвратительна. Её дело станет мрачным примером того, какое серьёзное фиаско потерпели в эту эпоху СМИ, федеральные правоохранительные органы и, очевидно, политики», — заключает Майк Трейси.