Le Figaro: россияне перечислили миллионы в помощь Марии Бутиной

В России открыли Фонд Марии Бутиной, он собирает деньги для россиянки, которая сидит в американской тюрьме по обвинению в шпионаже, сообщает Le Figaro. Ей необходимы средства, чтобы покрыть долги от оплаты услуг адвокатов, и уже в фонде смогли собрать 12 млн рублей.

В США Марию Бутину считают шпионкой и осудили на полтора года тюрьмы, но в России, наоборот, в ней видят жертву «произвола» американской судебной системы, которая подчиняется «русофобным» чиновникам, пишет Le Figaro.

Поэтому в России запустили кампанию по сбору средств в пользу Бутиной, чтобы оплатить ей адвокатов. Уже собрано 12 млн рублей, а нужно в разы больше, чтобы выплатить её задолженность в размере €600 тыс. При этом, как отмечает глава Антиглобалистского движения России Александр Ионов, в России бы ни один адвокат не осмелился требовать такие гонорары.

Фонд Марии Бутиной был создан по призыву простых россиян, пишет издание, но при этом утверждает, что с ним связан Фонд защиты национальных ценностей, который якобы «призван информировать российских граждан о том, как Запад ненавидит Россию, и помогать им противостоять этим нападкам». С просьбой о пожертвованиях обратилась к россиянам сама Бутина ещё 19 мая, завершив своё обращение фразой «Русские не сдаются».

Бутину, которая родом из Сибири, но, в том числе, получила образование в Вашингтоне, американский суд счёл опасной для американских демократических институтов. Владимир Путин назвал её приговор скандальным. Госдума даже предлагала создать «список Бутиной», куда можно было бы вносить американских чиновников, которые нарушают права россиян. Освободить Бутину должны в ноябре 2019 года, напоминает Le Figaro.