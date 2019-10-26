CNN: по приезде в Россию освобождённая в США Бутина собирается вернуться в родной Барнаул

Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы после более чем 15 месяцев содержания под стражей и ожидает депортации в Россию, сообщает телеканал CNN. Ранее российскую гражданку и активистку в сфере прав на оружие, обучавшуюся в американском университете, обвинили в работе в качестве иностранного агента и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. По возвращении Бутина не намерена становиться телезвездой и собирается вернуться в свой родной город Барнаул.

Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и ожидает депортации в Россию, сообщает американский телеканал CNN.

Российская активистка в сфере прав на оружие Мария Бутина была освобождена в пятницу из федерального исправительного учреждения Таллахасси, после того как провела за решёткой более 15 месяцев, сообщается на сайте телеканала. Ожидается, что она будет немедленно депортирована в Москву.

Бутина является гражданкой России, обучавшейся в Американском университете в Вашингтоне. В прошлом году она признала себя агентом иностранного правительства после попытки проникновения в консервативные политические группировки, включая Национальную стрелковую ассоциацию. Также она признала себя виновной в продвижении российских интересов. Ранее в этом году Бутина была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. Она находилась под стражей с момента ареста 15 июля 2018 года.

30-летняя энтузиастка в сфере прав на оружие стала первой гражданкой России, осуждённой за преступления, связанные с выборами 2016 года, хотя её действия, казалось бы, были далеки от вмешательства в выборы, описанного в докладе бывшего специального советника Роберта Мюллера, отмечает CNN.

После освобождения Бутина намерена вернуться в свой родной город Барнаул в Сибири.

В нескольких эксклюзивных интервью телеканалу CNN в начале этого года Бутина сказала, что не планирует становиться звездой СМИ или телевидения, когда вернётся домой, в отличие от Анны Чапман по её возвращении в Россию в рамках шпионской программы обмена в 2010 году.

«Я не цирковой медведь», — заявила Бутина.

Отвечая на вопрос о возможных дипломатических последствиях её дела, Бутина была более осторожна, подчёркивает телеканал. Официально ни американское, ни российское правительства не указали на связь между делом Бутиной и гражданина США Пола Уилана, арестованного в России в декабре и обвинённого в шпионаже. Однако некоторые российские эксперты утверждают, что Уилан, возможно, был задержан в качестве возмездия за обвинения против Бутиной. Уилан, который находился в заключении без суда 300 дней, в четверг был официально объявлен московским судьёй задержанным до конца декабря. Суд над ним вряд ли состоится до весны следующего года, отмечается в материале.

Президент России Владимир Путин ранее критиковал дело и приговор Бутиной, назвав его «беспределом». По словам российского президента, американские власти «взяли, схватили, посадили девчонку за решётку, а предъявить-то нечего».

Судья Таня Чуткан, осудившая Бутину в начале этого года, заявила, что включилась в работу по поручению российского чиновника, который был одновременно «искушённым» и «опасным». «Это не было простым недоразумением со стороны слишком активного иностранного студента», — считает Чуткан.

В интервью и выступлениях в суде Бутина настаивала на том, что не испытывает предубеждения к США и говорила, что может обучать российских студентов, желающих учиться в Америке. Несмотря на все трудности, она также более подробно остановилась на некоторых аспектах тюремного заключения, назвав пребывание в тюрьме «диетой мечты». Однако, по её словам, более непристойные обвинения, выдвинутые против неё прокурорами, было труднее опровергнуть.

Ранее обвинители по этому делу утверждали, что она пыталась получить должность в группе по особым интересам в обмен на секс и что её пребывание в Американском университете было всего лишь прикрытием. Позднее прокуроры отошли от обоих обвинений.

Как сообщает CNN, Бутина активно сотрудничала с правительством США в рамках сделки о признании вины. Ранее телеканал получил информацию, что в первую очередь она предоставила сведения о своём молодом человеке, республиканском политическом деятеле Поле Эриксоне. В феврале Эриксону было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Своей вины он не признал.

Но для Бутиной значимость и «тяжесть её преступления», тюремного заключения и сопутствующего освещения в средствах массовой информации были очевидны, утверждает CNN. В начале этого года её голос дрожал в суде во время вынесения приговора.

«У меня три образования, но теперь я осуждённый преступник без денег, работы и свободы, — сказала тогда Бутина. — Моя репутация разрушена».