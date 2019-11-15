Fox News: американских детей учат, что свобода слова аморальна

Почти 60 процентов молодых американцев считают необходимым ограничить свободу слова — и неудивительно, ведь либеральная элита, контролирующая систему образования, учит, что эта свобода несёт опасность, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, студенты, которые сегодня вводят цензуру в своих университетах, завтра будут править Америкой — и тогда инакомыслящим несдобровать.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Трудно помыслить себе идеал более американский, чем свобода слова. Когда говорят, что наши солдаты сражаются и погибают «за наши ценности», имеется в виду наша свобода говорить то, что мы считаем правдой. Это наше право от рождения, это самое важное, что у нас есть и когда-либо было.



Много поколений подряд обе партии были с этим согласны. На самом деле, либералы были в числе самых доблестных защитников Первой поправки (к Конституции США. — ИноТВ). Молодцы! Но потом левые взяли под контроль институты нашей страны. Либералы стали тем самым истеблишментом, которому раньше противостояли. И внезапно свобода слова стала восприниматься как помеха для очень выгодного существующего порядка. Для порядка, от которого они так обогащались.



Итак, наши школы начали учить наших детей, что свобода слова — это угроза, что она вообще аморальна. И со временем дети начали в это верить. Почему бы и нет? На данный момент почти 60 процентов молодёжи считает, что мы должны изменить Первую поправку, чтобы запретить те высказывания, которые им не нравятся.



Менять поправки непросто: нужно одобрение двух третей конгресса. Но на территории университетов многие студенты, не дожидаясь действий конгресса, решили ввести цензуру прямо сейчас. Посмотрите, к примеру, как детишки в, казалось бы, солидном Северо-Западном университете пытаются запретить (бывшему генпрокурору США. — ИноТВ) Джеффу Сешнсу говорить вслух.



ТОЛПА: Нет справедливости — нет покоя! Распустить Иммиграционную и таможенную полицию! Нет справедливости — нет покоя! Распустить Иммиграционную и таможенную полицию!



(Ругань и крики.)



Да, это Северо-Западный университет.



Забавно! Если вы — отец или мать средних лет, вы сидите на званом обеде с другими родителями средних лет, и они рассказывают — прямо скажем, хвастаются, — где учатся их дети… «А вот Коди поступил в Северо-Западный! Это настоящий Гарвард Среднего Запада!» И вы думаете: «Да, наверное, очень солидно». Нет! Вот как это выглядит на самом деле! Совсем не солидно! Это жалко!



Кстати, в Северо-Западном университете есть так называемый престижный факультет журналистики. Однако тамошняя студенческая газета просила прощения за то, что осмелилась освещать мероприятие с Джеффом Сешнсом. Газета! Цитирую: «Нет ничего важнее, чем обеспечить нашим товарищам-студентам чувство безопасности». Так это объяснили редакторы. Как будто репортаж каким-то образом угрожал безопасности студентов!



Тем временем в Гарварде ассоциация студенческого самоуправления, которая неслучайно является самой переоценённой группой людей на планете Земля, сделала заявление, осуждающее местную студенческую газету. Почему? Вы только послушайте! Газета посмела попросить федеральную Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) прокомментировать историю. Они не выступали в поддержку ICE, просто кто-то позвонил и сказал: «Привет, ICE! Можно комментарий?»



Иммиграционная и таможенная полиция не ответила, ничего не прокомментировала, но это было неважно. Более 650 студентов Гарварда — Гарварда! — подписали петицию, осуждающую газету за то, что та связалась с ICE! Юные демократы Гарварда опубликовали заявление, в котором утверждалось, что газета, цитирую, «намеренно приняла решение подвергнуть опасности наших студентов». Одна университетская группа активистов теперь призывает бойкотировать газету. Потому что позвонить в Иммиграционную и таможенную полицию — это такой пугающий поступок! Довольно забавно.



С другой стороны, есть в этом и что-то зловещее. Потому что наша меритократия, по сути, обман, а в нашей системе всё схвачено, всё служит выгоде небольшой кучки людей. Многие из тех пустых самовлюблённых невротиков, над которыми мы сегодня смеёмся, в конечном итоге будут управлять этой страной. Эти люди, катающиеся по полу из-за того, что им якобы угрожают, будут у руля. Так не должно быть, но, поскольку в системе всё схвачено, так и будет. Они будут принимать решения, влияющие на вашу жизнь и на жизнь ваших детей и внуков. И это люди, которым в буквальном смысле нет дела до Первой поправки. И до какой-либо другой поправки. Вообще до какого-либо документа, хоть как-то ограничивающего их власть. Они считают себя богами и хотят, чтобы вы заткнулись и подчинялись. Если потребуется, они применят силу.



На что же будет похожа Америка, когда эти люди придут к власти?



Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.