Euronews: в Нидерландах продолжаются протесты фермеров против новых экологических норм

03:00 Кирьяков посоветовал Дзюбе перейти в европейский клуб Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение, что форварду санкт-петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе стоит перейти в один из европейских клубов.

03:00 Пенс и Эрдоган встретились в Анкаре Вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Видео встречи двух политиков опубликовал The Hill.

03:00 В Латвии с 2020 года отменят статус неграждан для новорождённых Парламент Латвии (сейм) утвердил законопроект о предоставлении с 2020 года латвийского гражданства родившимся на территории республики детям неграждан.

03:00 Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге, где сыграет с Гаспарян Россиянка Анна Блинкова одержала победу над немкой Татьяной Марией в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Люксембурге.

03:00 Глава МВФ охарактеризовала ситуацию в экономике стихами Пушкина Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала свою речь на пресс-конференции на полях встречи Всемирного банка со стихотворения «Осень» русского поэта Александра Пушкина.

03:00 Самедов считает, что «Спартак» на эмоциях после смены тренера должен обыграть «Рубин» Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о предстоящем матче московской команды с казанским «Рубином» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Рябинский рассказал о ходе переговоров по бою Поветкина с Хантером Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о ходе переговоров по организации поединка между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

03:00 Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

03:00 ФСБ планирует законодательно регламентировать использование дронов Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что ФСБ намерена на законодательном уровне поднять вопрос о регламентировании использования беспилотных летательных аппаратов в России.

03:00 Путин поддержал планы Минкультуры по борьбе с кинопиратством Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками ВГИК приветствовал позицию Минкультуры по борьбе с интернет-кинопиратством.

03:00 Меркель назвала хорошей новостью достижение сделки по брекситу Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошей новостью достижение сделки по брекситу между Лондоном и Брюсселем, сообщает ZDF.

03:00 Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.

03:00 Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

03:00 Джонсон предрёк «невероятно позитивные» партнёрские отношения с ЕС Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать сделку по брекситу и помочь вывести страну из состава Евросоюза без задержек. По его словам, соглашение с ЕС позволит построить «невероятно позитивные» партнёрские отношения между Лондоном и Брюсселем.

03:00 Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии Сирийский лидер Башар Асад на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом заявил, что Турция ведёт преступную агрессию в отношении Сирии.

03:00 СМИ: Матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» может пройти в США Матч 16-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и мадридским «Атлетико» может пройти в Майами.

03:00 Юнкер: новой отсрочки брексита не потребуется Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новой отсрочки брексита не потребуется.

03:00 Сборная России по футболу будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что национальная команда будет готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино в Сочи.

03:00 Число задержанных в ходе беспорядков в Каталонии возросло почти до 100 Число задержанных сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков в испанской Каталонии возросло до 97. Об этом сообщил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

03:00 МОК перенёс соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020 из Токио в Саппоро Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафонские дисциплины во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро.

03:00 На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.

03:00 Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни» Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.

03:00 Демократическая юнионистская партия не поддержит соглашение по брекситу Представитель Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии сообщил, что партия не поддержит новое соглашение Великобритании с ЕС.

03:00 В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях против России Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя лидера Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера, который выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.

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03:00 Масвидаль заявил, что ему нравится стиль Нурмагомедова Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль выразил симпатию стилю ведения боя российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

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03:00 МИД Ирландии приветствовал соглашение ЕС и Великобритании по брекситу Глава МИД Ирландии Саймон Ковени приветствовал соглашение между ЕС и Великобританией по брекситу. По его словам, новый документ сможет обеспечить стабильность на острове, а также защитить людей.

03:00 Газзаев: Ганус бросает голословные обвинения, не приводя ни единого доказательства Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о внесении изменений в базу данных московской лаборатории.

03:00 Опубликовано видео пуска ракет на учениях «Гром-2019» Опубликовано видео пуска крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019».

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03:00 США помогли предотвратить теракты в России Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

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03:00 Макрон прокомментировал соглашение по брекситу между ЕС и Британией Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новое соглашение между Евросоюзом и Великобританией по брекситу. Об этом сообщает Le Monde.

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03:00 В результате массового ДТП в Ижевске пострадали пять человек Вечером в среду, 16 октября, на Воткинском шоссе в Ижевске произошло массовое ДТП, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД Удмуртии.

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03:00 Корбин раскритиковал новое соглашение ЕС и Великобритании по брекситу Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал достигнутые премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном и Евросоюзом договорённости относительно нового соглашения по брекситу. По его словам, новое соглашение «ещё хуже», чем сделка предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

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03:00 Marca: испанская полиция арестовала воров, ограбивших дома игроков «Реала» и «Атлетико» В Испании была арестована банда грабителей, специализировавшаяся на домах футболистов и тренеров.

03:00 Эксперт прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей Автомобильный эксперт Сергей Асланян в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости машин вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.

03:00 Эксперт прокомментировал сообщения об углеродном налоге Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорчук в беседе с Nation News оценил сообщения о возможном росте тарифов ЖКХ из-за нового налога.

03:00 В Госдуме оценили возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.

03:00 Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец» Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».