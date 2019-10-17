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Euronews: в Нидерландах продолжаются протесты фермеров против новых экологических норм
Тысячи фермеров провели в Нидерландах новую акцию протеста против мер правительства, направленных на борьбу с изменениями климата. По их мнению, ужесточение нормативов по сокращению выбросов следует применять в первую очередь не к сельскому хозяйству, а к другим отраслям, которые негативно влияют на экологию. И хотя колонны из тракторов парализуют дорожное движение, прохожие с пониманием относятся к позиции фермеров, передаёт Euronews.

Более 3 тысяч тракторов приехало в город Утрехт. Нидерландские фермеры возмущены правительственными мерами по борьбе с изменениями климата, которые, как утверждают собравшиеся, несправедливо направлены против сельхозсектора.

ФЕРМЕР: Правительство — они не слушают нас! В этом весь смысл: правительство нас не понимает.

Фермеры утверждают, что меры вроде обязательного сокращения выбросов азота несправедливо наносят удар именно по их отрасли, в то время как совсем рядом есть и менее экологичные предприятия. В пример приводят расширение территории аэропорта Амстердама.

ДЖЕК ПЭРРОК, корреспондент Euronews: Эта колонна тракторов направляется в Гаагу, к правительству Нидерландов. Фермеры призывают правительство изменить политику и облегчить их бремя.

70-километровое путешествие занимает более трёх часов. В это время тяжёлая техника блокирует движение другого транспорта. На пути фермеров встречают люди, поддерживающие такую инициативу.

ПРОХОЖАЯ: У них действительно есть цель! Они так усердно работают, чтобы произвести нашу еду. Я думаю, что хорошо объединяться, протестовать и показать кулак.

Представитель правительства заявил Euronews, что фермеры имеют право на протест — и что правительство хочет начать диалог как можно скорее. Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит в казну Нидерландов более 92 миллиардов евро. Фермеры настаивают, что будут продолжать протесты, пока правительство не изменит свою позицию.

Дата выхода в эфир 16 октября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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