Euronews: в Нидерландах продолжаются протесты фермеров против новых экологических норм

Тысячи фермеров провели в Нидерландах новую акцию протеста против мер правительства, направленных на борьбу с изменениями климата. По их мнению, ужесточение нормативов по сокращению выбросов следует применять в первую очередь не к сельскому хозяйству, а к другим отраслям, которые негативно влияют на экологию. И хотя колонны из тракторов парализуют дорожное движение, прохожие с пониманием относятся к позиции фермеров, передаёт Euronews.
Более 3 тысяч тракторов приехало в город Утрехт. Нидерландские фермеры возмущены правительственными мерами по борьбе с изменениями климата, которые, как утверждают собравшиеся, несправедливо направлены против сельхозсектора.
ФЕРМЕР:Правительство — они не слушают нас! В этом весь смысл: правительство нас не понимает.
Фермеры утверждают, что меры вроде обязательного сокращения выбросов азота несправедливо наносят удар именно по их отрасли, в то время как совсем рядом есть и менее экологичные предприятия. В пример приводят расширение территории аэропорта Амстердама.
ДЖЕК ПЭРРОК, корреспондент Euronews:Эта колонна тракторов направляется в Гаагу, к правительству Нидерландов. Фермеры призывают правительство изменить политику и облегчить их бремя.
70-километровое путешествие занимает более трёх часов. В это время тяжёлая техника блокирует движение другого транспорта. На пути фермеров встречают люди, поддерживающие такую инициативу.
ПРОХОЖАЯ:У них действительно есть цель! Они так усердно работают, чтобы произвести нашу еду. Я думаю, что хорошо объединяться, протестовать и показать кулак.
Представитель правительства заявил Euronews, что фермеры имеют право на протест — и что правительство хочет начать диалог как можно скорее. Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит в казну Нидерландов более 92 миллиардов евро. Фермеры настаивают, что будут продолжать протесты, пока правительство не изменит свою позицию.
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