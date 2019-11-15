Эксперт: во Франции действуют три реальные силы — Макрон, Ле Пен и разгневанный народ

Во «втором акте» своего президентского срока Эммануэль Макрон безуспешно пытается преодолеть раскол между властью и обществом, возникший в первый год его правления, замечает в интервью Le Figaro французский политолог Жером Жаффре. При этом разгневанные граждане с каждым днём становятся всё более влиятельной политической силой в стране, утверждает эксперт.

Задачей «первого акта» президентского срока Эммануэля Макрона было переустройство страны, придание ей «динамизма», экономическим игрокам — уверенности, а французам — оптимизма касательно своего будущего, отмечает в интервью Le Figaro директор Центра изучения и сведений об общественном мнении Жером Жаффре. Однако предложенная президентом схема не сработала так, как он надеялся: «на смену разделению на левых и правых пришёл раскол в обществе, противопоставивший друг другу народ и власть».

«Расширение возможностей», о котором заботился Макрон, было воспринято как шаг в интересах тех, у кого имеются средства и способности их использовать. В то же время вновь дала о себе знать почувствовавшая себя обиженной «забытая Франция». «Прибавьте к этому неуместные меры и оскорбительные слова — отсюда и родилось движение «жёлтых жилетов», обозначившее главный разрыв президентского срока Макрона», — поясняет эксперт.

В то же время цели «второго акта» правления президента остались для французов неясны, отмечает собеседник газеты. Во-первых, этот период был отмечен «правым поворотом» в политике главы государства, которого принято было считать левоцентристом. Это выразилось в постоянно повторяемой Макроном «мантре» об излишней щедрости государства — не только по отношению к мигрантам, но и к получателям субсидий на жильё, безработным или пенсионерам. При этом своими противоречивыми действиями и заявлениями в адрес наиболее незащищённых слоёв населения президент только подталкивает их к борьбе за свои права, подчёркивает политолог.

Декабрь этого года будет иметь для президента столь же решающее значение, какое имел тот же месяц прошлого года, уверен Жаффре. Именно в декабре в стране ожидаются массовые забастовки, и арбитром между главой государства и разгневанным населением станет общественное мнение. Если общество поддержит протестующих, власть вынуждена будет пойти на серьёзные уступки; если же симпатии окажутся не на стороне демонстрантов, президент сможет продолжить свой курс.

Корень разногласий власти с обществом сегодня кроется в расстановке приоритетов, требующих от французов коллективных усилий в ущерб индивидуальным потребностям, будь то вопросы покупательской способности, здравоохранения или климата. «Общественное мнение под гнётом требования усилий находится отныне в ситуации бесконечной неудовлетворённости», — убеждён эксперт.

Последний опрос общественного мнения показал, что большинство французов ожидают повторения на следующих президентских выборах в стране «дуэли» между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. «Ведь сегодня во Франции существует всего три настоящие силы: Макрон, Ле Пен и растущее число разгневанных граждан», — уверен Жаффре.

При этом желание президента подчеркнуть это противостояние только усугубляет раскол в стране и приносит дополнительные очки его потенциальной противнице. Так случилось, когда глава государства стал поднимать тему миграции. Избиратели усмотрели в этом предвыборной ход, что способствовало росту шансов Ле Пен на победу в первом туре выборов. «Создаётся впечатление, что Макрон занят бесконечной предвыборной кампанией, а не проблемами страны», — поясняет эксперт.

При этом ожидаемая «дуэль» двух кандидатов создаёт у многих ощущение политического тупика. «Чего ждать тем многочисленным гражданам, которые не хотят избрания ни одного, ни другого», — задаётся вопросом политолог. Ставить всё на это противостояние — значит вынуждать многих искать замену кандидату Макрону, ведь в случае его низкого рейтинга победу может одержать Ле Пен.