France 24: Макрон повторил в Иерусалиме «подвиг» Ширака — повздорил с израильскими агентами

Эммануэль Макрон вступил в конфликт с израильскими агентами госбезопасности на входе в принадлежащую Франции базилику Святой Анны в Старом городе Иерусалима: израильтяне, попытавшись пройти в церковь вслед за французским лидером, чем его рассердили, сообщает France 24. Как подчёркивается в материале канала, почти четверть века тому назад аналогичный случай произошёл с ныне покойным президентом Франции Жаком Шираком.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду на входе в базилику Святой Анны в Старом городе Иерусалима повздорил с израильскими правоохранительными органами — как это уже сделал в 1996 году другой французский лидер Жак Ширак, пишет сайт France 24.



По данным France 24, господин Макрон, который находится в Израиле с официальным визитом, изначально планировал посетить принадлежащую Франции церковь, однако внезапно принял решение прогуляться по всему Старому городу. Во время прогулки агенты израильских спецслужб взяли французскую делегацию в «очень явное и очень плотное кольцо», в результате чего, по словам одного из освещавших визит французских фотокорреспондентов, «очень сильно ощущалось присутствие охраны, хотя во время прохода президента по Старому городу особой напряжённости не ощущалось».



В итоге, когда президент уже готовился зайти внутрь базилики Святой Анны, он сначала «жёстко» отчитал человека, который, по всей видимости, был одним из командиров присутствующих израильских агентов. «Внутри безопасность обеспечивается силами Франции. И так было всегда, и контролировал это наш генеральный консул», — заявил Макрон, сухо заключив: «Не делайте провокационных шагов, я — президент Французской республики, и я всё знаю».



Тем не менее, через несколько секунд двое израильтян попытались войти в церковь одновременно с Макроном, что спровоцировало «толкотню». «Мне не нравится то, что вы тут передо мной делаете», — «прокричал» Макрон на английском языке одному из израильтян у дверей церкви,. «У нас с вами получилась замечательная прогулка, но я вас прошу, соблюдайте правила, которые действуют уже многие века. Здесь — Франция, и все знают правила», — добавил французский лидер. Таким образом Макрон «воспроизвёл сцену, которая случилась с экс-президентом Франции Жаком Шираком в том же месте почти четверть века тому назад», говорится в материале.



Как напоминает автор статьи, Ширак, скончавшийся в сентябре 2019 года, в 1996-м году тоже поссорился с израильскими солдатами, которые слишком плотно его окружили, а затем бросил им на английском фразу, ставшую во Франции крылатой: «Хотите я обратно на свой самолёт вернусь?» После этого французский лидер потребовал, чтобы израильские военные покинули пределы базилики.



Нынешний инцидент с Макроном активно освещался в израильских СМИ, а также в социальных сетях Европы, Израиля и арабского мира, передаёт France 24.



«Прогулка в Старом городе была очень спокойной и тёплой, и многие местные торговцы вспоминали о том, как по городу гулял президент Ширак, — объявил по итогам дня сам Макрон. — Да, был нервный момент между агентами госбезопасности, и мне показалось уместным восстановить порядок. Инцидент исчерпан». В свою очередь, представители общей службы безопасности Израиля Шин-Бет заявили, что охрана французского президента принесла извинения за инцидент, после чего Макрон пожал всем агентам руки и продолжил прогулку по Старому городу.



Во время случая с господином Шираком во главе Израиля находился молодой премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который руководит страной и сейчас — и он, вероятно, «однажды сможет сказать, что был свидетелем и «шираковского», и «макроновского» инцидента», иронизирует обозреватель France 24.