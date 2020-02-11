Frankfurter Rundschau: отказ от ядерного оружия укрепит безопасность Германии

Находящееся в Германии американское ядерное оружие превращает страну в цель гипотетического контрудара, например, со стороны Москвы, пишет на страницах Frankfurter Rundschau Лео Хофман-Акстхельм, основатель немецкого филиала Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. По его мнению, принцип устрашения порождает больше рисков, чем выгод, и от него нужно отказаться.

Уже давно очевидно, что Германия не заинтересована в ядерном разоружении, пишет на страницах Frankfurter Rundschau Лео Хофман-Акстхельм, основатель немецкого филиала Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Напротив, бундесвер планирует приобрести новые самолёты, на которых будет применяться только оружие массового поражения. К тому же в Берлине постоянно звучат призывы объединиться с Парижем в сфере обеспечения ядерной обороны. Со схожей инициативой, но общеевропейского масштаба, выступил недавно и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако это нарушает различные международные соглашения и легитимирует ядерные амбиции Ирана, предостерегает автор статьи.

При этом очевидно, что для усиления запрета на ядерное оружие, нужно в первую очередь отказаться от него самим. Только так можно сподвигнуть другие страны к сокращению своего арсенала. Вместо этого Германия и НАТО продолжают держаться за оружие массового поражения.

И всё это делается ради устрашения, но проблема в том, что оно носит не только оборонительный характер, поясняет Хофман-Акстхельм. Сам принцип устрашения функционирует только тогда, когда государство гарантирует, что 24 часа в сутки, 365 дней в году оно готово в течение нескольких минут нанести ответный удар. Но из-за этой постоянной боеготовности возникает риск, что что-то может пойти не так. И даже если он составляет всего 1%, это означает, что по прошествии 100 лет ядерная война неизбежна. При этом оружие массового поражения существует уже 75 лет, отмечает автор. Он убеждён, что оно слишком опасно, чтобы доверять его людям.

Находящееся в Германии ядерное оружие США не предназначено для военного применения, но оно превращает страну в цель гипотетического контрудара, например, со стороны Москвы. Берлин же настаивает на том, что ядерное участие предоставляет ФРГ право голоса в НАТО. Но это не остановило разработку в США нового вооружения, не помешало американцам выйти из соглашения с Ираном и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом всё эти действия со стороны Вашингтона угрожают в первую очередь именно безопасности Европы, что показывает, как мало Вашингтон заботят интересы ЕС.

Хофман-Акстхельм согласен с тем, что Европа должна усиливать свою роль на международной арене, но не за счёт наращивания ядерного арсенала. По его словам, в сдерживании «мании величия сверхдержав» поможет принцип многосторонности. В связи с этим он предлагает Германии стать одной из сторон в договоре о запрещении ядерного оружия, который вступит в силу в 2020 году. Его подписантами стали две третьих стран мира. Берлин же продолжает не только бойкотировать эту инициативу, но и дискредитировать её, приводя фантастические аргументы, сетует автор.