Forbes: у русских атомные подводные дроны появятся быстрее, чем у Запада

Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки, в то время как Запад такими технологиями пока не обладает. Как пишет Forbes, у атомных подводных беспилотников есть как плюсы, так и минусы, однако независимо от того, хорошая или плохая идея иметь такие аппараты, в составе российского флота такие машины появятся намного раньше, чем у любой западной страны.

Эффективность американских подлодок заключается в их автономности и многочисленной команде, которая может оперативно справиться с чрезвычайными ситуациями. У российских подводных лодок команды меньше по составу, и, как правило, их подводные корабли не могут находиться в море столь же долго, однако, как пишет Forbes, если революция в области робототехники начнёт подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество.

Как отмечает издание, Россия вкладывает средства в разработку и создание полностью автоматизированных атомных реакторов для подводных аппаратов. У Москвы есть межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон», оснащённая атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Часто этот аппарат называют беспилотником, однако на самом деле это оружие, поскольку он разработан для маршрута в одну сторону и у него нет тех характеристик, которые нужны для выполнения подводными лодками обычных операций.

Также в России существует ещё один автономный подводный реактор, предназначенный для продолжительных операций. Автономный атомный турбинный генератор предназначен для снабжения электричеством инфраструктуры, расположенной на дне моря, однако КБ «Малахит» предложило использовать эту установку на обычных подводных лодках. У такой «обслуживающей субмарины» ещё будет своя команда, однако её члены будут выполнять другие задачи. Сам аппарат и его двигательная установка будут полностью автоматическими и не будут нуждаться в присутствии человека.

Таким образом, пишет автор статьи, сегодня Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки.

И хотя возможности такой автономной ударной подводной лодки будут ограничены по сравнению с действующими ударными атомными субмаринами, они будут иметь преимущество в результате неограниченной продолжительности своих миссий, более низкой стоимости, а также они могут быть расходным материалом.

Как заключает издание, нынешние западные атомные реакторы были разработаны для подводных лодок с командой на борту, поэтому потребуется значительное время и средства для проекта совершенно нового реактора. Поэтому независимо от того, хороша или плоха идея иметь полностью необслуживаемые атомные реакторы на автономных подводных лодках, подобные аппараты в составе российского Военно-морского флота можно будет увидеть задолго до того, как они появятся у какой-либо западной державы.