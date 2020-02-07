Forbes: у русских атомные подводные дроны появятся быстрее, чем у Запада
Эффективность американских подлодок заключается в их автономности и многочисленной команде, которая может оперативно справиться с чрезвычайными ситуациями. У российских подводных лодок команды меньше по составу, и, как правило, их подводные корабли не могут находиться в море столь же долго, однако, как пишет Forbes, если революция в области робототехники начнёт подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество.
Как отмечает издание, Россия вкладывает средства в разработку и создание полностью автоматизированных атомных реакторов для подводных аппаратов. У Москвы есть межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон», оснащённая атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Часто этот аппарат называют беспилотником, однако на самом деле это оружие, поскольку он разработан для маршрута в одну сторону и у него нет тех характеристик, которые нужны для выполнения подводными лодками обычных операций.
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