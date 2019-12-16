Спикер НАТО: альянс не оставит без ответа рост подводной активности России

За последний год Россия существенно увеличила свою подводную активность, пишет Märkische Allgemeine Zeitung. В ответ НАТО стало интенсивно готовиться к «войне на дне моря». Альянс собирается усилить патрулирование вод, а также инвестировать в разработку современных средств борьбы с субмаринами с воздуха, заявила спикер организации Оана Лунгеску.

Военные НАТО не поверили своей разведке, когда в середине октября этого года стали свидетелями необычной картины, пишет Märkische Allgemeine Zeitung. Целая группа современных российских подлодок прошла через Фареро-Исландский рубеж, а потом залегла на дно. «Сначала открытая демонстрация силы, потом игры в прятки», — пишет издание.

До сих пор неизвестно, какие планы вынашивает глава Кремля Владимир Путин. Одно можно утверждать наверняка: в этом году наблюдался самый большой всплеск подводной активности России со времён холодной войны. Поэтому в брюссельском штабе НАТО идёт активное обсуждение того, как от этого обороняться.

«Россия постоянно наращивает свои операции под водой, — заявила спикер НАТО Оана Лунгеску. — Сильнее всего это отразилось на Северной Атлантике и Норвежском море. В ответ на это НАТО усилит патрулирование. К тому же мы будем инвестировать в современные средства борьбы с подводными лодками с воздуха. Северная Атлантика имеет жизненно важное значение для безопасности Европы, ведь через неё пролегают маршруты военного снабжения, торговые пути и каналы связи».

Больше всего Запад беспокоят ракеты, которые можно будет запускать с подлодок, продолжает издание. Путин добился существенных технологических улучшений в обеих сферах: российские подлодки стали гораздо тише, а ракеты — быстрее. Сейчас Кремль проводит испытания улучшенных субмарин класса «Борей». В 2020 году их вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». До сих пор неизвестно, смогут ли западные системы их перехватывать. Если подлодки с таким вооружением на борту появятся у западных берегов ЕС или восточного побережья США, это существенно изменит стратегическую ситуацию, предостерегает издание.

К тому же, если Россия перекроет Балтийское море в ходе конфликта со странами Прибалтики, стратегическая ситуация в Европе сильно изменится в пользу Москвы. Это доказывает старую мудрость о том, что страну контролирует тот, кто контролирует море. НАТО готовится и к другому сценарию, продолжает издание. Военные опасаются, что российские подлодки могут перерезать подводные кабели между США и Европой, через которые проходит бóльшая часть интернет-трафика.

«Войны на дне моря» — это сейчас очень важная тема в НАТО. И западные компании высокотехнологического сектора радостно ожидают новых оборонных заказов. Они должны разработать чувствительные сенсоры, которые позволят обнаруживать российские подлодки. Также есть планы по использованию боевых роботов, которые будут отслеживать субмарины. Делать они это будут автономно с использованием искусственного интеллекта.