Daily Express: адмирал в отставке призвал «отбить у России желание» шпионить за британскими подлодками

В интервью Daily Express адмирал британского флота в отставке Алан Уэст призвал Великобританию ответить «жёсткой силой» на передвижение российских подводных лодок вдоль берегов Великобритании. Для этого Уэст предложил повысить расходы на военные нужды.

Бывший адмирал британского флота Алан Уэст в интерью Daily Express призвал власти Великобритании повысить расходы на оборону на фоне «невиданных со времён холодной войны» вызовов со стороны России.

По словам Уэста, сокращение страной расходов на военные нужды, а также отсутствие сил, способных противостоять действиям Кремля, развязывает руки российскому лидеру Владимиру Путину.

«Поэтому мы не можем обеспечить стабильность, и такой человек, как Путин, который понимает жёсткую силу, рассматривает это просто как слабость. Я не думаю, что он хочет войны, но это может произойти по ошибке, потому что мы недостаточно сильны», — приводит Daily Express слова Уэста.

Так, в октябре Россия бросила вызов США, направив в западную часть акватории Атлантического океана флот атомных подводных лодок, которые прошли вблизи британских территориальных вод. В ноябре аналогичный российский флот прошёл недалеко от берегов Шотландии.

«Их основная цель — найти наши подводные лодки с баллистическими ракетами. Зачем им делать это? Это очень беспокоит», — отметил военный, добавив, что это повышает риск «случайного конфликта».

По словам Уэста, необходимо продемонстрировать России, что за их подводными лодками всегда следит, по меньшей мере, одна британская, которая готова открыть огонь, «если они попытаются совершить какую-нибудь глупость».

Таким образом, усиление военно-морского флота Великобритании отобьёт у России желание направлять свои подлодки к территориальным водам страны, пишет Daily Express.