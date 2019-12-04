CNN: США потратят миллиарды на новые субмарины, чтобы не отстать от Китая

ВМС США подписали рекордный контракт в размере $22 млрд на строительство «самых современных субмарин в мире» — девяти подлодок типа «Вирджиния», сообщает CNN. Таким образом американцы планируют ответить на растущую военную мощь китайского флота в Тихоокеанском регионе, отмечает телеканал.

ВМС США заключили крупнейший контракт в истории на сумму более $22 млрд, чтобы построить «самые современные субмарины в мире». Речь идёт о создании девяти атомных подлодок типа «Вирджиния», сообщает CNN.

Новая сделка «знаменует последний ответ ВМС США на растущую военную мощь и агрессивные действия Китая в западной части Тихого океана». Такое мнение в интервью телеканалу высказал Карл Шустер, бывший начальник оперативного отдела совместного разведывательного центра Тихоокеанского командования.

«ВМФ НОАК (китайский флот. — ИноТВ) становится лучше и крупнее, поэтому ВМС США приходится принимать ответные меры. Это не означает, что Китай — враг, но за его действиями, несомненно, наблюдают», — подчеркнул Шустер.

Ударные субмарины типа «Вирджиния» — ключевая многоцелевая подводная платформа ВМС США. Они способны бороться с другими подводными лодками, кораблями и наземными целями, а также проводить спецоперации, в том числе собирать разведданные.

18 подлодок этого типа уже стоят на вооружении американских военно-морских сил, ещё девять находятся в разной степени готовности. Но новые девять субмарин будут представлять собой значительно модернизированную версию.

В сравнении со своими предшественниками новые субмарины будут больше — их водоизмещение увеличится с 7800 до 10 200 тонн. Они станут длиннее — с 377 до 460 футов. Кроме того, у модернизированных «Вирджиний» заметно возрастёт огневая мощь — они смогут запускать 40 крылатых ракет «Томагавк» вместо 12, обращает внимание CNN.

Эксперты неоднократно предупреждали, что США испытывают «беспрецедентное давление» в Тихоокеанском регионе. В первую очередь со стороны китайского флота, который добивается огромного прогресса, увеличивая число и повышая качество своих подлодок.

Так, ранее глава американского командования по Индо-Тихоокеанскому региону на Гавайях Филип Дэвидсон сообщил конгрессу, что активность подводных лодок «трёх противников США в Тихоокеанском регионе»: Китая, России и Северной Кореи — с 2008 года увеличилась втрое. По словам адмирала, он должен отреагировать на эту тенденцию, чтобы сохранить американское превосходство в регионе, но для этого ему нужны подводные лодки.

Дэвидсон сетовал, что получает только половину подводных лодок, которые необходимо для ежедневного патрулирования Тихоокеанского региона. Он утверждал, что в будущем ситуация для американского флота будет выглядеть «ужасно». «Мы потеряем наше количественное преимущество примерно в 2025 году. Я думаю, что это станет проблемой для наших вложений в регионе», — говорил он.

В весеннем докладе Пентагона сообщалось, что к 2020 году ВМФ НОАК введёт в строй порядка 70 субмарин. Более того, ожидается, что Пекин продолжит наращивать свои силы и в следующие пять лет начнёт «массово производить» продвинутые многоцелевые АПЛ, сходные с «Вирджинией».

Августовский отчёт австралийских аналитиков из Сиднейского университета поставил под сомнение способность Америки «поспевать за достижениями» Китая и предупредил, что Вашингтон столкнулся с кризисом «стратегической несостоятельности». Авторы исследования подчёркивали: преимущество в подводной борьбе, которое США рискуют утратить, будет приобретать всё большее значение в региональной расстановке сил, напоминает CNN.