Daily Telegraph: в США замолчали столкновение подводного аппарата с Титаником

В июле 2019 года субмарина класса «Тритон» столкнулась с затонувшим остовом лайнера «Титаник», однако ответственное американское правительственное ведомство не сообщило об этом в суд, пишет The Daily Telegraph. В результате, о факте столкновения сообщили сами участники подводной экспедиции. По словам главы экспедиции Роба Маккаллума, причиной контакта с «Титаником» стали подводные течения, из-за которых субмарина на время потеряла управление.

В прошлом году подводная лодка британской компании EOYS Expeditions столкнулась с обломками корабля «Титаник», однако американское правительство держало данный инцидент в секрете, сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на судебную документацию.

В минувший вторник глава экспедиции Роб Маккаллум подтвердил, что в июле 2019 года субмарина класса «Тритон» врезалась в остов «Титаника», после того как «сильные и непредсказуемые течения» привели к потере управления плавающим средством.

Издание отмечает, что это первое столкновение с «Титаником», ставшее достоянием общественности, с тех пор как останки затонувшего лайнера были обнаружены в 1985 году. Сообщается, что на борту субмарины находились учёные из Ньюкаслского университета: это было первое погружение к «Титанику» за почти 15 лет. По возвращении экспедиция спровоцировала сенсацию, поведав о том, что знаменитая ванна капитана «Титаника» пропала.

По словам Роба Маккаллума, контакт с лайнером действительно имел место быть, однако повреждения, если и были, то носили незначительный характер. Маккаллум отметил, что «под водой субмарина, фактически, невесома — это не таран».

Как пишет The Daily Telegraph, причиной появления сообщений о столкновении стали судебные дебаты о дальнейшей судьбе «Титаника». В следующем месяце крупная американская фирма по подъёму затонувших судов RMS Titanic Inc подаст запрос в суд на право поднять со дна ряд артефактов корабля, включая знаменитый беспроводной передатчик Marconi. Против этого резко выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Издание сообщает, что RMS Titanic Inc решили пошатнуть позиции NOAA в вопросе контроля за остатками «Титаника», заявив о том, что в управлении знали о столкновении субмарины с «Титаником», но не сообщили об этом в суд. По мнению RMS Titanic Inc, тот факт, что правительственное ведомство скрывало инцидент, «вызывает проблемные вопросы