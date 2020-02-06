Times: Британия получила новый самолёт для борьбы с «морской агрессией» Кремля

В Соединённое Королевство прибыл первый из девяти противолодочных самолётов американского производства Boeing P-8 Poseidon. Британские власти планируют использовать их для противостояния «российской военно-морской угрозе в Северной Атлантике», сообщает The Times.

Королевские ВВС получили первый новый патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. Он был приобретён в рамках программы в размере £3 млрд, призванной «дать отпор российской военно-морской угрозе в Северной Атлантике», пишет The Times.

Британское правительство закупило у США девять самолётов этого типа. Они начнут выполнять задания с апреля и будут полностью введены в эксплуатацию к 2024 году, отмечает издание.

Благодаря прибытию нового «Посейдона» Соединённое Королевство вернёт себе возможности, которых ему не хватало с 2010 года, когда в целях экономии было принято «спорное решение» отказаться от самолётов «Нимрод». В результате в течение последних десяти лет стране приходилось полагаться на патрульную авиацию США и других западных стран, поясняет The Times.

Накануне первое воздушное судно типа «Посейдон», получившее название Pride of Moray («Гордость Мори»), прибыло из Флориды в Шотландию. Самолёт будет отслеживать в североатлантическом и арктическом регионе вражеские надводные и подводные объекты.

Самолёт оснащён датчиками, которые используют карты местности с высоким разрешением для поиска подводных лодок и кораблей. Он способен выполнять долгие разведывательные операции на больших и малых высотах.

«Посейдон» собирает разведданные о подводных угрозах с помощью гидроакустических буёв, которые сбрасываются в воду для обнаружения вражеских судов. Кроме того, самолёт будет вооружён противокорабельными ракетами Harpoon и торпедами Mk 54, способными атаковать надводные и подводные цели, поясняет издание.

Появление первого «Посейдона» на вооружении британских ВВС происходит на фоне растущего беспокойства относительно активности российских подлодок, «которая достигает уровня холодной войны». Ещё одна причина для тревоги — Пекин, который активно вкладывается в развитие арктической инфраструктуры и строительство ледоколов, обращает внимание The Times.

Начальник штаба Королевских ВВС Майкл Уигстон дал высокую оценку новому самолёту. Он заявил, что «Посейдон» станет «ответом на возросший российский авантюризм как в континентальной Европе, так и в Северной Атлантике».

Уигстон предупредил, что «российским субмаринам нигде не скрыться». При этом он добавил, что Москва «не играет по правилам» не только на воде, но и в воздухе, ставя под угрозу гражданскую авиацию.

В октябре Москва начала самое большое за последние три десятилетия развёртывание субмарин, отправив Западу «недвусмысленный сигнал о своих возрождающихся подводных силах». По данным норвежской разведки, десять подводных судов, в том числе восемь АПЛ, участвовали в недавних учениях, охватывавших Баренцево море, Норвежское море и Северную Атлантику, подчёркивает издание.

По словам The Times, из-за «увеличивающейся агрессии Кремля на море» от британских властей стали требовать увеличивать заказ «Посейдонов» с 9 до 16 штук. Сторонники этой идеи указывают на то, что в 1970-х на вооружении Соединённого Королевства было 40 самолётов «Нимрод».