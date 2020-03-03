WP: Пентагон вознамерился покинуть Африку — и выбрал для этого наихудший момент

По данным американских СМИ, министр обороны США Марк Эспер рассматривает возможность сокращения военного присутствия США в Африке, где как раз сейчас активизировались террористические группировки исламистов, пишет The Washington Post. По мнению редакции издания, если этот шаг будет реализован, Вашингтон только ухудшит ситуацию в регионе, осложнив положение других западных стран, борющихся против терроризма, — и лишь для того, чтобы поддержать предвыборную кампанию Дональда Трампа.

В Западной Африке обостряется угроза терроризма: в отдельных регионах Мали, Нигера и Буркина-Фасо группировки «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, объединив силы, совершают нападения на военные базы и устанавливают контроль над большими территориями в сельской местности, пишет американская The Washington Post в редакционной статье. Как подчёркивается в материале, в ООН сообщают, что количество терактов в этих трёх странах в 2019 году выросло по сравнению с уровнем 2016 года в пять раз, а общее число их жертв превысило 4 тыс. человек. Между тем Африканское командование Пентагона в прошлом месяце заявило, что было вынуждено уйти в оборону, тогда как Франция, которая из всех западных стран проявляет больше всего активности в регионе, отправила туда дополнительные силы и попросила о помощи европейских союзников.

В такой обстановке министр обороны США Марк Эспер, согласно сообщениям американской прессы, намеревается сделать решительные шаги в плане американского военного присутствия — и намерен он не нарастить его, как это не так давно было сделано на Ближнем Востоке, а напротив, сократить, в том числе и закрыв только что достроенную базу для беспилотников стоимостью $110 млн, продолжают журналисты The Washington Post. По мнению редакции издания, это «неразумный вариант действий», который не только ударит по важным для Вашингтона отношениям с рядом стран региона, но и создаст в Африке «новые удобные возможности» для продвижения Китая, а также приведёт к укреплению положения исламистских группировок, которые «по-прежнему стремятся организовать теракты против Соединённых Штатов».

Как отмечают авторы материала, намерения господина Эспера вписываются в более широкий курс на пересмотр структуры военного присутствия США в мире, в том числе и в прочих африканских регионах; одной из целей американских властей при этом является перераспределение ресурсов вооружённых сил для противодействия «угрозам со стороны крупных держав, в особенности России и Китая», в соответствии с принятой администрацией президента США Дональда Трампа стратегией в области национальной безопасности. «Это разумный подход. Однако именно с Западной Африки, где дислоцировано около 1400 американских военнослужащих, что обходится стране ежегодно в ничтожную сумму 45 миллионов долларов — то есть 0,005 процента от общего бюджета Пентагона, — начинать будет неправильно», — констатируют журналисты.

Как поясняется в редакционной статье The Washington Post, выведя войска из Западной Африки именно сейчас, Вашингтон по сути уйдёт из региона имено в тот момент, когда исламисты набирают силу, в результате чего Франция и силы других стран, «несущие основную ношу» борьбы против терроризма, будут «выведены из строя».

«Франция с 2013 года поддерживает в Мали контингент численностью 4500 военнослужащих, а теперь собирается отправить туда ещё 600, — пишут авторы. — Однако они сильно зависят от обеспечиваемых США разведки, дозаправки в воздухе и других видов логистической поддержки». Париж уже заявлял, что работает над «заполнением пробелов» в собственных силах и средствах, но оперативно у него этого добиться не получится — и президент страны Эммануэль Макрон уже заявил, что помощь США «незаменима», отмечают журналисты WP. Таким образом, уход США может лишить западноафриканские страны сколь-либо эффективной поддержки в плане борьбы с терроризмом, убеждены они. Пять стран региона — Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания — при поддержке США сейчас работают над созданием совместных антитеррористических сил численностью 5 тыс. военнослужащих, однако сдержать «Аль-Каиду» и ИГ им пока не под силу, предупреждают журналисты.

Спорный шаг господина Эспера уже встретил сопротивление в американском конгрессе, а также, по данным The Washington Post, со стороны отдельных высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Между тем глава Пентагона «подотчётен президенту, который, как можно видеть, в процессе своей предвыборной кампании охотно бахвалится тем, что возвращает американских солдат домой с «бесконечных войн», пишет редакция издания. «Если такой недальновидный политический расчёт одержит верх, это произойдёт в ущерб долгосрочным интересам США», — подытоживают журналисты газеты.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.