Глава Пентагона намерен перебросить африканский контингент на российско-китайское направление

Пентагон рассматривает возможность уменьшения военного контингента в Африке, чтобы сосредоточиться на задачах первостепенной важности, заявил министр обороны США Марк Эспер. Между тем, среди главных задач Америки глава Пентагона выделяет «конкуренцию с Россией и Китаем», пишет The Washington Examiner.

Министр обороны США Марк Эспер объяснил журналистам свои намерения по пересмотру миссий Африканского командования ВС США, сообщает The Washington Examiner. Глава Пентагона подтвердил, что собирается перебросить ресурсы от «задач на удалённых фронтах» к, как выражается ресурс, соперничеству между «великими державами», Россией и Китаем.

«Когда мою кандидатуру рассматривали на утверждение на этот пост, я сказал, что моей целью будет осуществление Стратегии национальной обороны. Все знают, что это за стратегия и как она в общих чертах выглядит. Наша главная задача — конкуренция с Россией и Китаем. Так что я, конечно, среди прочего буду заниматься и этим вопросом», — заявил журналистам Эспер.

Как напоминает издание, всплывшая в декабре информация о планах Пентагона на пересмотр африканского контингента вызвала опасения в конгрессе, что если оборонное ведомство всё-таки выведет войска из Африки, это не только негативно скажется на борьбе с терроризмом в регионе, но и развяжет там руки России и Китаю. Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Кунс даже написали Эсперу письмо, в котором указали, насколько важны Африканское командование и базы в борьбе с экстремистами, представляющими угрозу для партнёров и союзников США в регионе, и в сдерживании «растущего присутствия практически равных соперников вроде Китая и России».

Стремясь развеять опасения конгрессменов, Эспер отметил, что пока идёт лишь оценочная стадия и перед принятием окончательных решений он непременно поставит в известность законодателей. «По мере того как мы будем решать этот вопрос, мы собираемся консультироваться с ними и рассказывать им, что происходит. На самом деле надеюсь, уже на следующей неделе мы встретимся с главами комитетов и высокопоставленными конгрессменами, чтобы обсудить широкий спектр тем, с которыми я сейчас имею дело», — цитирует главу Пентагона The Washington Examiner.

Эспер заверил, что не собирается сворачивать миссии, без которых США могли бы столкнуться с повышением рисков террористической атаки из-за рубежа. Пентагон уже готовится вывести порядка 4,4 тыс. военных из Афганистана и ждёт, пока ситуация в стране стабилизируется. Министр отметил, что пока миссии там будут продолжаться, но он «убеждён, что поставленные задачи можно реализовать и меньшими силами». По словам Эспера, на сегодня в Афганистане находится от 12 до 13 тыс. американских военнослужащих.