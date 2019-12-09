Глава Пентагона: сделка с талибами позволит США сосредоточиться на борьбе с Россией и Китаем

Дональд Трамп понимает, что в долгосрочной перспективе проблема Америки — это Россия и Китай, заявил в интервью Fox News министр обороны США Марк Эспер. По его словам, достижение политического урегулирования в Афганистане позволило бы Пентагону высвободить войска для противостояния Москве и Пекину.

В 1985 году Рейган изложил так называемую рейгановскую доктрину — о том, что США будут поддерживать движения сопротивления по всему миру, чтобы противостоять советской агрессии. За последние несколько месяцев нынешний президент, президент Трамп, вывел войска США с севера Сирии, бросив наших союзников-курдов. Сейчас он говорит о мирном урегулировании с «Талибаном»* и о выводе войск из Афганистана. Что касается борьбы с ИГ** и «Талибаном», разве действия президента Трампа не полная противоположность доктрине Рейгана?



МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: Нет, совсем нет! Давайте рассмотрим эти две ситуации. Мы отвели войска от границы с Турцией, потому что наши давние союзники, которые уже 70 лет как наши союзники, собирались вводить войска из-за угрозы проникновения терроризма в Турцию. Мы говорили им: «Вам не следует этого делать». Мы прилагали большие усилия, чтобы убедить их этого не делать. Мы пытались создать зону безопасности. Но в конечном итоге они были полны решимости, а мы не хотели, чтобы наши военные оказались на пути наступающих турок.



Моя мысль, если не вдаваться в многочисленные подробности, заключается в том, что в борьбе с терроризмом мы как будто бы отступаем, тогда как Рональд Рейган, борясь с советской Россией, был устремлён вперёд…



МАРК ЭСПЕР: Президент Рейган знал, в чём заключалась угроза. Угрозой тогда был СССР. И президент Трамп знает, что в долгосрочной перспективе наша проблема — это Россия и, на самом деле, Китай. Поэтому ключ… Вы упомянули Афганистан — страну, где мы пробыли уже 18—19 лет. Единственный перспективный путь — это путь к политическому урегулированию. Итак, если мы сможем заключить политическое соглашение с «Талибаном» и нынешним афганским правительством, чтобы Афганистан больше не был убежищем для террористов, это хорошо! Это также позволяет мне, нам высвободить войска, чтобы развернуть их против двух других стран, которые больше всего беспокоят нас в долгосрочной перспективе.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2019 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



