CNN: Трамп неожиданно нагрянул в Афганистан — мириться с «Талибаном»

Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный визит в Афганистан, в ходе которого заявил, что «Талибан», по его мнению, готов на перемирие и возобновление переговоров, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Барбара Старр, подобное мирное соглашение было бы важной победой для Трампа, так как это может помочь США сократить свой военный контингент Афганистане, и, в конечном счёте, вообще вывести оттуда американские войска.

Президент Трамп незаметно покинул Флориду и прибыл в Афганистан, где объявил о крупной новости: США, судя по всему, возобновляют мирные переговоры с «Талибаном»*. Это всё происходит спустя 18 лет войны, а также предыдущих попыток провести переговоры с «Талибаном»* в Кэмп-Дэвид. Подробности у Барбары Старр.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Президент Трамп заявил, что считает, что «Талибан» готов на перемирие; переговоры с ними возобновлены. Всё это происходит на День благодарения: президент Трамп совершил неожиданный визит в Афганистан и провёл встречу с лидером этой страны Ашрафом Гани, а также поприветствовал американские войска на авиабазе Баграм.





Мирное соглашение в Афганистане — это поистине важный этап для Трампа в плане уменьшения развёрнутого там контингента. На данный момент там находятся 13 тысяч военнослужащих, в то время как он хочет сократить эту цифру до 8600, и очевидно, в какой-то момент, когда афганцы смогут встать на ноги и обеспечить безопасность в собственной стране, то, в конечном счёте, вывести оттуда все американские войска.





Во время визита на День благодарения Трамп приложил все усилия, чтобы поблагодарить солдат и напомнить им, что Америка их безоговорочно поддерживает, а также сказал «спасибо» за то, что они несут службу так далеко от родины.





Однако эти события выпали на непростое время; для американских вооружённых сил неделя выдалась сложная. Трамп вмешался в несколько дел по обвинениям в военных преступлениях, помиловав и оправдав солдат, замешанных в этом, что не слишком пришлось по душе генералитету в Пентагоне. Это, разумеется, привело к увольнению министра ВМС Ричарда Спенсера, который затем опубликовал разгромную колонку в The Washington Post. В ней он заявил, что Трамп просто не понимает, что значит быть американским военным и не знает, каково это с достоинством носить мундир. Американские военные не хотят встревать в политику, однако Трамп серьёзно им в этом мешает — по крайней мере, в последнюю неделю.

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.