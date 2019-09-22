Fox News: США уже проиграли в Афганистане, но не хотят этого признать

Согласно докладу Центра стратегических и международных исследований, 18-летнее пребывание американских военных в Афганистане не привело к стабильности и безопасности, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, солдаты США продолжают гибнуть напрасно из-за тщеславия политиков, неспособных закончить войну.

Последние пару недель шли ожесточённые споры о политике президента в отношении Афганистана. Президент Трамп решил, что после 18 лет, 2400 смертей и расходов на сумму триллион долларов с нас довольно. Он хочет закончить войну и вернуть американских военных домой, в США. Но вашингтонских лоббистов, выступающих за постоянные войны, эта идея возмущает. План Трампа привёл к его окончательному разрыву с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, который, по сути, ушёл, хлопнув дверью.



Некоторые думают, что попытки вести переговоры с «Талибаном»* делают Трампа предателем. Другие говорят, что вывод войск был бы предательством афганских женщин, и настаивают, что надо оставаться там, пока Афганистан не станет современным и мирным, как Бельгия. Хотя сейчас это средневековое общество, всю свою историю не знавшее ничего, кроме тотальной войны. Может быть, вы уже слышали это от Гарри Флэшмена**.



Все эти споры о политике в отношении Афганистана не имеют ничего общего с реальностью. Это выдумывание несуществующих фактов и военных мер, которые на самом деле не предпринимаются. И эксперты об этом прекрасно знают.



Ранее в этом месяце Центр стратегических и международных исследований — один из ведущих аналитических центров здесь, в Вашингтоне, — опубликовал проект доклада, в котором изложена правда о том, что уже 18 лет происходит в Афганистане. Похоже, что тамошнюю войну Америка уже проиграла. Но наше военное руководство скрывает эту правду.



Афганское центральное правительство, цитирую, «коррумпированное, неэффективное, слабое и глубоко разобщённое». Несмотря на миллиарды, затраченные на подготовку и техническое обеспечение, афганская национальная армия, по сути, бесполезна. Она остаётся полностью зависимой от американских войск, какая бы задача перед ней ни стояла. Задумайтесь об этом! После стольких лет… Отвратительно!



Несмотря на колоссальную экономическую помощь, в экономике Афганистана царит разруха и никаких улучшений нет. Как мы сказали, «несмотря на помощь»? Может быть, именно из-за этой помощи? Потому что такова природа помощи — она делает людей зависимыми и малопроизводительными. Она никогда не приносит результатов.



Но вместо того чтобы сказать правду о чём-либо из этого, наши руководители прячут эту правду, все подробности и все факты. В 2018 году, по официальным оценкам, афганское правительство теряло контроль над страной, в то время как «Талибан» завоёвывал новые территории. Это плохо. И власти США просто перестали предоставлять официальные оценки! Не нравится статистика — перестань её собирать!



Вот правда о войне в Афганистане. Мы не побеждаем. Не слушайте Макса Бута и шутов вроде Билла Кристола и Джона Болтона. Победить в этой войне мы можем, только направив туда ещё десятки или сотни тысяч военнослужащих, потратив сотни миллиардов долларов и, по всей вероятности, убив сотни тысяч афганцев. Оно того стоит? Хм… По сути, нам пришлось бы начать войну с нуля, а этого, несмотря на браваду, не хочет никто!



Но вместо того чтобы принять это как реальность — а это и есть реальность! — и прекратить войну, Вашингтон продолжает делать вид, что мы пытаемся победить. Хотя все знают, что это не так. Каждый год тысячи американских солдат оторваны от близких, месяцами напролёт, и это большая потеря для них и их семей. Они сражаются на войне, в которой наше руководство и не думает побеждать и окончить которую мешает его гордыня. Только в этом году в Афганистане погибли 17 американских военнослужащих. Почему? Если мы останемся, погибших будет ещё больше — и каждая из этих американских жизней будет напрасно потрачена, выброшена, повторюсь, из-за тщеславия таких болванов, как Джон Болтон, Макс Бут и Билл Кристол. Это плохой повод остаться.



Дата выхода в эфир 19 сентября 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** Гарри Флэшмен — герой приключенческих романов английского писателя Джорджа Макдональда Фрейзера (прим. ИноТВ).



