Welt: с начала года США убили больше мирных жителей Афганистана, чем террористы

За первые три месяца этого года из-за действий США и их союзников в Афганистане погибло больше мирных жителей, чем от рук террористов и мятежников, сообщает немецкая газета Die Welt. По данным миссии ООН в Афганистане, большинство гражданских лиц в стране пострадало от авиаударов и наземных операций американских военных и пользующихся их поддержкой правительственных войск.

США и их союзники в этом году убили в Афганистане больше мирных жителей, чем «Талибан»*, сообщает немецкая газета Die Welt.

Впервые с того времени, как начали публиковаться данные по этому поводу, действия США и их союзников привели к гибели большего числа гражданских лиц, чем действия «Талибана» и других групп мятежников, отмечает издание.

Международные и верные правительству войска несут ответственность за гибель 305 мирных жителей за первые три месяца этого года, заявляется в отчёте миссии ООН в Афганистане, обнародованном в среду. По данным ООН, от рук мятежников за это же время погибло 227 человек.

По данным миссии ООН в Афганистане, большая часть жертв была вызвана авиаударами или поисковыми операциями на суше. При этом пользующиеся поддержкой США афганские войска действовали на территории, где не обеспечивается соблюдение каких-либо законов и правил, заключается в отчёте ООН.

Как отмечает немецкая газета, с тех пор как президент США Дональд Трамп в 2017 году облегчил американским военным самолётам обстрел позиций «Талибана», военные США стали чаще проводить боевые операции.

В то же время, по данным последнего отчёта, число жертв среди мирного населения в целом снизилось на 23% по сравнению с первым кварталом прошлого года. На данный момент миссия ООН зафиксировала 1773 пострадавших среди гражданских лиц за последние три месяца, в том числе 581 погибшего и 1192 раненых. Это самые низкие показатели с 2013 года, сообщается в статье.

Как отмечает миссия ООН в Афганистане, уменьшение числа пострадавших связано, в первую очередь, с сокращением количества терактов, совершённых смертниками. Вызвано ли это тяжёлой зимой или стратегией «Талибана» на фоне протекающих мирных переговоров, пока неизвестно.

Отчёты миссии ООН по жертвам среди мирного населения в Афганистане публикуются с 2009 года. За последние годы число погибших среди гражданских лиц достигло в стране высшего уровня. В 2018 году в боях и в результате терактов погибло 3804 мирных жителя, около 7189 были ранены. Это на 11% больше, чем в 2017 году, пишет Die Welt.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.