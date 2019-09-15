WSJ: талибы посетили Москву в попытке спасти переговоры с Вашингтоном

Представители «Талибана» встретились с российскими чиновниками в Москве после срыва переговоров движения с Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, эта встреча была «очевидной попыткой» возобновить диалог талибов с Вашингтоном, призванного положить конец войне в Афганистане.

Переговорщики «Талибана»* встретились с российскими чиновниками в Москве. Эта встреча была «очевидной попыткой» возобновить диалог движения с США спустя всего несколько дней после того, как президент Дональд Трамп поставил крест на почти заключённом соглашении о выводе американских войск из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.

Накануне делегация талибов встретилась со спецпредставителем Владимира Путина по Афганистану Замиром Кабуловым. Позже официальный представитель движения «Талибан» Сохаил Шахин подтвердил, что стороны провели консультации, отмечает издание.

Ни Шахин, ни российское правительство не раскрыли подробности встречи. Однако, по словам МИД РФ, представители «Талибан» подтвердили, что заинтересованы в продолжении переговоров с Вашингтоном. Кабулов также согласился с важностью этой дипломатической инициативы, обращает внимание The Wall Street Journal.

По словам издания, встреча в Москве последовала за «бурной» неделей в афганском мирном процессе и усилиями достичь согласованного урегулирования войны, которая длится почти 18 лет. Этот период также оказался весьма «турбулентным» для внешнеполитического истеблишмента Вашингтона.

В прошлую субботу Трамп отменил секретную встречу с представителями «Талибана» и афганских властей в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, после чего он аннулировал сделку между талибами и Вашингтоном о выводе войск США. По словам президента, на этот шаг его подтолкнул произошедший тремя днями ранее теракт в Кабуле, который унёс жизни 12 человек, в том числе сержанта американской армии.

На следующий день Трамп заявил репортёрам, что переговоры между «Талибаном» и США «мертвы». Таким образом он приостановил самые успешные на сегодняшний день усилия по урегулированию афганского конфликта, считает издание.

В то же время главный представитель США в этом мирном процессе Залмай Халилзад сохранил свою должность. При этом своего поста лишился советник Белого дома по национальный безопасности Джон Болтон, который был противником любых договорённостей с талибами, отмечает The Wall Street Journal.

Неизвестно, надеялись ли представители «Талибана» использовать российско-американское соперничество, чтобы подтолкнуть Вашингтон к возобновлению переговоров, или призвали Москву оказать влияние на США, чтобы вернуть переговоры в нужное русло. В любом случае Москва и Вашингтон, как правило, имеют общие взгляды о необходимости прекращения войны в Афганистане, утверждает издание.

В течение года переговоров с талибами Халилзад как минимум дважды приезжал в Москву. Кроме того, он встречался с Кабуловым в Вашингтоне и Пекине. Чтобы подчеркнуть свою важную роль в этом процессе, Китай и Россия собирались отправить своих представителей на церемонию подписанию мирного соглашения, обращает внимание The Wall Street Journal.

После коллапса переговоров США и другие западные государства ожидают обострения боестолкновений в Афганистане. Особенно, на фоне приближающихся президентских выборов в стране, которые должны состояться 28 сентября.

В начале недели Трамп объявил, что США уже расширили свои военные операции. «За

последние четыре дня мы ударили по «Талибану» сильнее, чем за десять лет», — заявил он.

В настоящий момент контингент США в Афганистане насчитывает около 14,5 тыс военнослужащих, половина которых обучают местные силы безопасности. Остальные американские войска выполняют контртеррористические миссии и поддерживают воздушные операции, заключает The Wall Street Journal.