WSJ: Трамп отменил переговоры с «Талибаном» после теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп отменил встречу и мирные переговоры с лидерами «Талибана» и афганским коллегой Ашрафом Гани, передаёт The Wall Street Journal. Своё решение глава Белого дома объяснил терактом в Кабуле, в результате которого погиб американский солдат.

Президент США Дональд Трамп в субботу отменил переговоры с представителями радикальной исламистской группировки «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Дональда Трампа, делегация лидеров группировки должна была прибыть в Соединённые Штаты для проведения «секретной встречи» в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвид в воскресенье.

«Практически никому не было известно, что ключевые лидеры «Талибана» и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье», — написал американский лидер на своей страничке в Twitter, добавив, что после теракта «немедленно отменил встречу и мирные переговоры».

«Какие люди могут убить столько людей, чтобы с виду укрепить свои позиции на переговорах?» — заявил президент.

В четверг представители исламистской группировки взяли на себя ответственность за взрыв в центре Кабула, в результате которого погибли, по меньшей мере, 11 человек, в том числе американский солдат, а десятки получили ранения. После этого Гани назвал мир с талибами «бессмысленным».

Как отмечает издание, отмена встречи является серьёзным препятствием на пути к достижению всеобъемлющего урегулирования почти 18-летней афганской войны, самого длительного конфликта, в котором когда-либо участвовали США.

Ранее после достижения предварительной договорённости с талибами Вашингтон выразил готовность в течение 135 дней вывести из Афганистана 5 тыс. военнослужащих. При этом остальные силы США и НАТО должны были быть выведены из страны постепенно, в случае выполнения «Талибаном» условий соглашения.

The Wall Street Journal напоминает, что переговоры администрации Трампа с лидерами группировки не раз подвергались критике в Вашингтоне и Кабуле.

В частности в правительстве Афганистана выразили беспокойство относительно того, что соглашение не предусматривает санкций в адрес талибов за несоблюдение ими своих обязательств. А в комитете палаты представителей США по иностранным делам потребовали от посла в Афганистане и Ираке Залмая Халилзада дать показания перед комитетом и рассказать о «контурах переговоров с талибами и потенциальных рисках и возможностях, которые они могут повлечь».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.