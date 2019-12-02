Представитель избирательного штаба Трампа: «одержимые» СМИ в США дискредитируют сами себя

Даже визит Дональда Трампа на военную базу в День благодарения послужил поводом для новых нападок со стороны демократов и СМИ, отмечает пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кейли Макэнани в интервью Fox News. По её словам, противники нынешней администрации попирают давнюю традицию — не критиковать президента, когда тот находится за рубежом. Желание СМИ видеть все поступки Трампа в чёрном свете Макэнани сравнила с одержимостью.
NBC NEWS: Неожиданное известие пришло в то время, как в адрес президента звучала жёсткая критика…
MSNBC: Битва за импичмент продолжается… Увидим ли мы новые заокеанские визиты, благодаря которым он сможет устраивать вот такие фотосессии?
ЭМИ КЛОБУЧАР, сенатор, кандидат в президенты США: Мне не понравилось, как президент себя при этом повёл.
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: До сих пор он не продемонстрировал большой осведомлённости о происходящем.
Итак, демократы и СМИ не делают перерыва по случаю Дня благодарения — они раскритиковали президента за его праздничный визит к военнослужащим в Афганистане. Вот заголовок The Washington Post, в котором всё это названо просто «фотосессией». Президента обвиняют в том, что он, цитирую, «изо всех сил делает вид, что усердно работает».
За комментарием обратимся к Кейли Макэнани, национальному пресс-секретарю избирательного штаба Трампа на выборах 2020 года. Надеюсь, вы хорошо провели выходные и День благодарения. Как дела?
КЕЙЛИ МАКЭНАНИ, официальный представитель избирательного штаба Трампа:Так и есть, у меня всё замечательно! Спасибо, Эд!
Что вообще происходит, если нельзя даже встретиться с нашими мужчинами и женщинами в форме и поблагодарить их за службу?
КЕЙЛИ МАКЭНАНИ:Это поразительно. Эти СМИ помешаны на Трампе. Всё, что бы он ни делал, всегда сочтут неправильным. Когда он делает что-то хорошее, они не могут с этим мириться!
Но вот что они делают. Своими репортажами, этим заголовком от The Washington Post, статьёй Newsweek о том, что президент пишет в Twitter и играет в гольф, в то время как он на самом деле был в Афганистане, СМИ раз за разом подрывают собственную легитимность!
Американцы смотрят на подобные заголовки и говорят: «Дайте ему сделать хорошее дело и освещайте его честно, не пытайтесь принизить или очернить очень хорошую, позитивную историю в День благодарения».
Как вы прокомментируете то, что демократы в палате представителей на этой неделе дадут ход импичменту, в то время как президент будет выполнять другие свои функции главнокомандующего — отправится в Лондон для участия в саммите НАТО и решения больших проблем национальной безопасности?
КЕЙЛИ МАКЭНАНИ:Это постыдно. Как вы отметили, существовала традиция не критиковать президентов, когда они находятся за рубежом. И уж тем более не осуществлять переворот против действующего президента. А ведь именно это и происходит. Их никогда не волновали факты. Адам Шифф продемонстрировал такое притворство, когда заявил, что он ещё не решил насчёт импичмента! А процедура при этом идёт в ускоренном режиме!
Это переворот против действующего президента Соединённых Штатов. Без доказательств, без фактов. Вот почему эта мера становится всё менее популярной. Это очень низко с их стороны, особенно когда президент находится за рубежом.
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