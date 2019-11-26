Обозреватель New York Times призвал остановить Трампа, пока он не сделал США «второй Украиной»

При Дональде Трампе США становятся всё больше похожи на Украину: власть используется для защиты от уголовного преследования, политика сливается с криминалом, и при этом всём в политические процессы вмешивается Россия, считает автор The New York Times Бретт Стивенс. По его мнению, единственный способ остановить это — приложить все усилия, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности.

Дональд Трамп сегодня пытается сделать из США вторую Украину, поэтому Конгрессу предстоит решить, следует ли американцам принять это как должное или уже пора возмутиться. Как пишет журналист Бретт Стивенс, который долгое время пристально наблюдает за украинской политикой, нынешние американские реалии очень похожи на прошлые украинские.

«За много лет до того, как Трамп накручивал своих сторонников кричалками «За решетку её!» в адрес Хиллари Клинтон, бывший президент Украины Виктор Янукович проделал это на практике с собственной соперницей Юлией Тимошенко», — пишет Стивенс.

Кроме криминализации политических разногласий, по мнению автора статьи, США и Украину объединяет злоупотребление политической властью для защиты от уголовного преследования и личного и семейного обогащения.

Третья схожая черта — это слияние большой политики и криминала. По мнению Стивенса, в обеих странах процветают теории заговора, непропорционально большое влияние имеют закулисные фигуры, а каналы формальной власти отключены от реальных центров страны.

Ещё одним общим моментом для двух стран, по мнению автора статьи, является подковёрное вмешательство России, и зачастую это происходит через местных игроков.

«Наша страна переживает мрачный процесс украинизации: выдумки подаются как факты, пропаганда становится журналистикой, политические противники — преступниками, политические должности — деловыми предприятиями, родственники — дипломатическими представителями, юридические консультанты — членами теневого кабинета. Вымогательство становится внешней политикой, подхалимаж превращается в патриотизм, сограждан оскорбляют «мразью», а заклятые враги оказываются разлучёнными друзьями. Это не просто особо тяжкое преступление, а явная и очевидная угроза нашей безопасности. Единственный способ остановить это — приложить все усилия, чтобы отстранить Трампа от должности», — считает автор материала.