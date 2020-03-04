CNN: ЕС не может себе позволить ещё один миграционный кризис — будет проще откупиться

Обострение на греко-турецкой границе, куда после отказа Турции от соблюдения своего соглашения с ЕС по сдерживанию волны беженцев хлынули мигранты, стало очередной проблемой для Брюсселя, который в настоящий момент вынужден одновременно разрешать целый ряд серьёзных кризисов, пишет сайт CNN. По мнению журналиста канала, Брюсселю будет проще в данный момент уступить требованиям Реджепа Эрдогана и предоставить Турции дополнительное финансирование — это станет «меньшим из двух зол».

Нынешний год начался для Евросоюза не слишком хорошо — и теперь ситуация в очередной раз ухудшилась: после того как президент Турции Реджеп Эрдоган на прошлой неделе принял решение отказаться от выполнения условий заключённой с Брюсселем в 2016 году сделки, в рамках которой Анкара обязуется сдерживать поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу, в Брюсселе стали опасаться нового миграционного кризиса, пишет сайт американского телеканала CNN.

Как отмечается в материале канала, определить, сколько мигрантов двинулось из Турции в Европу, непросто, однако господин Эрдоган в конце прошлой недели утверждал, что их число «достигнет 25—30 тысяч». Впрочем, Министерство иностранных дел Греции опровергло эти данные, заявив в Twitter, что «приведённые турецкими властями цифры — это полнейшая фальшивка», призванная «ввести людей в заблуждение», говорится в статье.

Ранее Турция заявляла, что в результате наступления сирийских сил при поддержке России — включая, в том числе, авиаудары в провинции Идлиб в прошлую пятницу, — погиб 51 турецкий военнослужащий, напоминает обозреватель CNN. Как поясняет журналист, Идлиб — одна из последних цитаделей повстанцев в Сирии, и высказываются опасения по поводу того, что из-за возобновления в регионе полноценных боестолкновений в сторону Турции направится ещё больше сирийских мигрантов. Согласно информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Турции на данный момент находятся 4,1 млн беженцев, из которых 3,7 млн — сирийцы.

По данным CNN, главная претензия Анкары к ЕС заключается в том, что, по мнению турецкой стороны, Брюссель не выполнил свои обязательства по сделке и не стал предоставлять Турции в обмен на сдерживание миграционной волны помощь и «экономическое стимулирование». Как утверждают турецкие чиновники, ЕС не перечисляет Анкаре финансирование достаточно быстро, из-за чего турецкая сторона не может адекватно реагировать на кризис. В Турции также считают, что «экономического стимулирования» — включая упрощение выдачи шенгенских виз турецким гражданам, возможное расширение торговли, а также возвращение к вопросу присоединения Турции к блоку (а вместе с этим процессом, как подчёркивает автор статьи, «приходят большие суммы европейской валюты») — Анкара реально так и не увидела, говорится в материале канала.

В Евросоюзе такие обвинения Турции решительно отвергают: как заявил в интервью CNN представитель Еврокомиссии, Брюссель выделил Турции более $6,6 млрд на урегулирование миграционного кризиса, причём $3,5 млрд она уже успела израсходовать. По словам чиновника, возражения Турции, вероятнее всего, больше связаны с тем обстоятельством, что это финансирование не поступает напрямую турецкому правительству.

Где бы ни крылась истина, новый миграционный кризис представляет для ЕС большую опасность, констатирует обозреватель CNN. Как подчёркивает журналист, вопрос миграции уже давно приобрёл в Европе особенную остроту, а «вялый подход» ЕС к урегулированию кризиса уже привёл к тому, что блок «оказался в такой позиции, когда лидер вроде Эрдогана в сущности может приставить Брюсселю пистолет ко лбу и выдвинуть свои требования».

Соглашение с Турцией 2016 года было заключено после того, как ЕС принялись «невиданным доселе числом» штурмовать беженцы, спасающиеся от ужасов многолетней гражданской войны в Сирии и пытавшиеся попасть в Евросоюз через греко-турецкую границу, рассказывает автор статьи. Миграция в итоге стала «политически токсичной» темой в странах — членах ЕС; вместе с тем, когда пресса стала сообщать о том, в каких ужасных условиях вынуждены жить беженцы, и публиковать «шокирующие снимки» выброшенных на европейские берега трупов людей, утонувших на переполненных лодках, отдельные европейские лидеры — и, в особенности, канцлер Германии Ангела Меркель — захотели разрешить этот гуманитарный кризис. Однако из-за того, что мигрантов из Сирии «приняли с распростёртыми объятиями», в Европе стали расти рейтинги «ультраправых популистов»: партии такого рода по всему блоку пользовались кризисом как удобным поводом покритиковать миграционную политику ЕС и высказаться в пользу введения более жёсткого пограничного контроля, пишет обозреватель CNN.

Некоторые аналитики считают, что с тех пор ЕС относится к миграционному кризису не как к гуманитарной катастрофе, а как к «политической проблеме», говорится в материале американского канала. «Европейский союз свёл своё решение сирийского вопроса к тому, чтобы просто не давать сирийским мигрантам добираться до территории Европы», — поведал CNN эксперт Chatham House Фади Хакура.

Одним из «непредумышленных последствий» такого подхода со стороны Брюсселя стало то, что ЕС после заключения соглашения с Турцией в некоторых отношениях просто стал игнорировать кризис, продолжает обозреватель CNN. «2016 год в известном смысле стал упущенной возможностью, — заявил в беседе с журналистом сотрудник аналитического «Центра европейских реформ» (CER) Луиджи Скацциери. — После того как было заключено соглашение, шагов для того, чтобы сделать эти отношения с Турцией постоянными, предпринято не было. Не было и принято мер для того, чтобы прекратить то, что стало причиной этих проблем — то есть войну в Сирии».

В настоящий момент Эрдоган вряд ли хочет от ЕС чего-то кроме денег — инициатива Турции по вступлению в блок была заморожена и вряд ли будет в обозримом будущем перезапущена, а между тем, из-за «всё более авторитарного стиля правления» турецкого лидера, который после попытки госпереворота в 2016 году стал проводить жёсткую политику, страна оказалась в экономически нестабильном положении, говорится в материале CNN. «Ахиллесова пята Турции — это не проблемы в Сирии или Ливии, а нависший над страной экономический и финансовый кризис, — комментирует ситуацию Фади Хакура. — Эрдоган будет продолжать разыгрывать карту сирийских мигрантов до тех пор, пока Евросоюз не проявит в его отношении решительность и стойкость, а Брюсель этого пока так и не сделал».

По мнению экспертов, с которыми беседовал обозреватель CNN, несмотря на ухудшение отношений между Турцией и ЕС в последнее время, страны — члены блока воспримут выплаты Анкаре как «меньшее из двух зол». «Я думаю, что интерес к тому, чтобы просто отдать Турции деньги, будет ощутимым, поскольку альтернатива — это возобновление кризиса, — полагает Луиджи Скацциери. — Денег, наверное, будет не так много, как хочется Анкаре, но всё это ведь происходит на фоне эпидемии коронавируса. Отдельные члены Евросоюза, быть может, и не хотят раскошеливаться, но не хотят они и решать одновременно два кризиса».

Такой подход со стороны членов ЕС, впрочем, будет нести как политические, так и дипломатические риски, предупреждает обозреватель CNN. По мнению журналиста, как бы ни негодовали сторонники ультраправых партий от мыслей о том, как сирийские беженцы заполонят Европу, давать Турции деньги они тоже вряд ли захотят. Между тем, если ЕС станет финансировать «турецкого президента, активно участвующего в сирийской войне», это может привести Брюссель — «который, как нужно заметить, реальной собственной жёсткой силой не обладает» — к конфликту с Россией, рассуждает автор.

ЕС необходимо решить кризис как можно скорее, заключает журналист CNN. Главы трёх ключевых институтов блока в ближайшее время прибудут на греко-турецкую границу, чтобы продемонстрировать, что проблема Греции — это проблема всей Европы и что она не останется без поддержки со стороны Евросоюза; вместе с тем, одной такой «демонстрацией» силы Брюссель не обойдётся, подчёркивает он.

«Какой бы выбор ни сделал Евросоюз, этот выбор скорее всего будет трудным. Но ЕС сейчас не может позволить кризису затянуться — ведь он ведёт войну на слишком много фронтов: ему приходится и справляться со вспышкой коронавируса, и улаживать разногласия по поводу бюджетных обязательств, и готовиться к спору с Великобританией по поводу брексита, и делать приготовления к масштабному саммиту с Китаем в сентябре, — подытоживает автор. — Так что, каким бы недостойным ни казалось сейчас решение отдать Эрдогану ещё денег налогоплательщиков, ЕС просто не может себе позволить добавить к своей горе проблем ещё и противостояние с Турцией».