Британский историк: канцлерство Меркель — это «колоссальный провал»

Канцлер Германии Ангела Меркель — это «человек давно ушедшего десятилетия», который рассказывает «сказки» про либеральный миропорядок, заявил в интервью Die Welt британский историк Ниал Фергюсон. По его мнению, европейский проект пришёл в полный упадок именно за неё, а конкретно из-за тех ошибок, которые она допустила во время экономического и миграционного кризиса.

Британский историк Ниал Фергюсон, работавший в Гарварде и Стэнфорде, считает, что речь главы Белого дома Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе была очень хорошей. Президент США поступил правильно, что сконцентрировался на экономических успехах, заявил эксперт в интервью Die Welt. И ему действительно есть чем похвастать, ведь, пока он был на посту главы государства, удалось снизить налоги, а также безработицу. Америка — это «успешная модель» и пример для Европы, особенно для Германии, подчеркнул Фергюсон.

По мнению историка, мысль о том, что «зелёная сделка», которую заключили страны Европы, поспособствует экономическому росту, — это «одна из самых странных идей, которые есть на планете». По его мнению, соглашение о сокращении выбросов парниковых газов только снизит конкурентоспособность немецкой промышленности.

К тому же Фергюсон убеждён, что не европейцы и американцы, а китайцы и индийцы виноваты в проблемах с климатом. «Когда родилась Грета Тунберг, Китай был ответственен за 60 процентов увеличения выбросов CO 2 . Индия — ещё за 20 процентов, а Европа и Америка — 0 процентов», — заявил историк. В связи с этим он посоветовал шведской активистке выступать со своими речами не в Давосе, а в Пекине. Идею, что политика Европы позволит избежать климатической катастрофы, эксперт назвал «бредовой», а «зелёную сделку» — «бессмысленной добродетелью».

При этом историк похвалил Трампа за то, что тот бросил слушателям в Давосе «климатическую кость», пообещав, что США примут участие в инициативе ВЭФ «Один триллион деревьев». «Историческую заслугу» главы Белого дома эксперт видит в том, что он первым обратил внимание всего мира на рост влияния Китая. По словам Фергюсона, торговый конфликт — это часть масштабной стратегии по сдерживанию Пекина.

Канцлера Германии Ангелу Меркель историк обвинил в неудаче европейского проекта: «Канцлер Ангела Меркель — это человек давно ушедшего десятилетия. Её канцлерство — это колоссальный провал. Европейский проект пришёл в полный упадок. Дальнейшей интеграции не будет». Её слова о либеральном миропорядке — это «сказки», считает Фергюсон: «В действительности либеральный миропорядок существовал только короткое время после падения Берлинской стены. Это было изобретение 90-х и, возможно, ещё 2000-х годов. До этого была холодная война. Так что тот, кто рассказывает, что в мире с 1945 года установился либеральный миропорядок, не понимает историю».

Эксперт посоветовал Европе больше инвестировать в оборону: «Если Эммануэль Макрон прав и мозг НАТО действительно «мёртв», то нужен план «Б». Ведь русский царь Владимир не будет вечно воздерживаться от нападения на Прибалтику. Трамп абсолютно прав, когда требует от Германии и Европы увеличения оборонных расходов». По мнению историка, Меркель не хватает лидерских качеств её предшественника Гельмута Коля. Её действия во время экономического и миграционного кризиса привели к серьёзным социальным и общественным последствиям, которые ощущаются до сих пор. «Так что я бы не назвал себя большим поклонником мамочки», — заключил Фергюсон.