«Впервые за месяцы — настоящий шанс на мир»: Welt об итогах конференции по Ливии

Конференция по Ливии в Берлине стала большим успехом, в том числе для канцлера Ангелы Меркель, отмечает немецкий телеканал Welt. По мнению корреспондента, сам факт, что стороны конфликта собрались вместе и договорились о перемирии и соблюдении эмбарго на поставки оружия, даёт надежду, что эта встреча принесёт реальные результаты. Впервые за месяцы для Ливии снова появился настоящий шанс на мир.

С нами на связи Михаил Вюлленвебер, который сейчас находится перед зданием ведомства канцлера в Берлине и на протяжении всего дня следил для нас за развитием событий на конференции по Ливии. Да, в конечном итоге можно сказать, что это большой успех, в том числе для канцлера. Но насколько велики шансы на то, что перемирие и эмбарго на поставки оружия действительно будут соблюдаться?

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Это, конечно, взгляд в будущее, поэтому судить об этом не так просто. Однако сам факт, что эти игроки, наконец, впервые договорились соблюдать эмбарго на поставку вооружений и позволить контролировать его соблюдение — по крайней мере, искать для этого подходящие механизмы — это говорит в пользу того, что, как минимум, есть шанс, что из этого что-то получится. Однако и Германия также может быть привлечена к выполнению обязательств — например, по наблюдению. Канцлер Германии, кстати, уклончиво ответила на этот вопрос на пресс-конференции. Она пока не хотела об этом договариваться. Уже завтра у министров иностранных дел будет возможность, по меньшей мере, обсудить это в Брюсселе.

Хайко Маас, немецкий министр иностранных дел, прекрасно это сформулировал, когда сказал: «У нас сейчас есть ключ в руках, который мы все теперь должны, прежде всего, решительно вставить в замок и повернуть». Так что повернут ли этот ключ — вот в чём вопрос, который стоит за кулисами этих договорённостей. Впрочем, надежду также даёт то обстоятельство, что обе стороны конфликта, то есть, маршал Хафтар и ливийский премьер-министр Саррадж, очевидно, согласились назначить по пять представителей, которые уже на следующей неделе должны вести переговоры о настоящем перемирии. Впервые за месяцы снова появился настоящий шанс на приближение к миру в Ливии.

Большое спасибо, Михаэль Вюлленвебер.

Дата выхода в эфир 19 января 2020 года.