Die Welt: одна из целей Меркель на конференции по Ливии — не допустить нового триумфа России

Успешная берлинская конференция по Ливии может стать значимым достижением немецкой внешней политики, пишет Die Welt. Впрочем, остаётся неясным, возможно ли решить конфликт интересов множества сторон, вовлечённых в ливийское противостояние. Как отмечает издание, в случае с Ливией Берлин стремится избежать повторения «сирийского сценария», при котором решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия.

Спустя 9 лет ливийская гражданская война добралась до Берлина, пишет Die Welt: ещё в 2011 году Ангела Меркель решила, что Германия не будет принимать участия в операции западных держав, приведшей к свержению Муаммара Каддафи.

Теперь же Германия вовсе не является «незаинтересованной» страной в данном конфликте: ливийская береговая охрана предотвращает попадание нелегальных мигрантов через Средиземное море в Европу. Как отмечает издание, в данном вопросе Брюссель и Берлин готовы договориться с любой стороной, которая вышла бы победителем из ливийской гражданской войны — однако вооружённые столкновения между официальным правительством Ливии и генералом Хафтаром грозят уничтожением последних остатков ливийской государственности, что повлечёт за собой отсутствие контроля за морскими границами страны.

Как отмечает Die Welt, успешная конференция по Ливии может стать для Германии самым значимым внешнеполитическим достижением со времён сделки по беженцам с Турцией, заключённой в 2016 году. Уже в минувшую субботу участники конференции обговорили совместное заявление, которое предстоит обсудить лидерами стран-участниц. В проекте заявления основным является следующее положение: «Мы обязуемся не вмешиваться в вооружённый конфликт и внутренние дела Ливии и призываем остальных мировых игроков к тому же самому». По мнению издания, в текущих условиях эта фраза звучит саркастически, поскольку участники ливийской конференции в Берлине выступают за разные стороны конфликта.

Италия, Катар и Турция поддерживают официально признанное правительство Файеза Сарраджа. Что касается генерала Халифы Хафтара, то на его стороне выступают Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Можно ли урегулировать такой конфликт интересов? Как пишет Die Welt, если участники переговоров и вправду согласились не поддерживать отдельные стороны ливийского конфликта, то это большой успех, в том числе, и для Ангелы Меркель. Проект совместного заявления пропитан «мантрой Меркель» о мультилатерализме, то есть о международной кооперации с общими правилами.

Издание отмечает, что в случае Ливии немецкий канцлер хочет избежать «сирийского сценария», когда Россия стала решающей силой сирийского конфликта, с которой все должны считаться. В достижение этой цели Берлин вкладывает огромный политический капитал: на прошлой неделе, сразу после того, как Халифа Хафтар завершил переговоры в Москве, глава немецкого МИД Хайко Маас отправился на встречу с генералом в Бенгази. После трёхчасовой беседы Маас получил от Хафтара обещание соблюдать режим прекращения огня. Как отмечает Die Welt, неясно, будет ли это обещание действительным и после берлинской конференции.