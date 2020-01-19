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Das Erste: ЕС ожидает от берлинской встречи по Ливии прочного перемирия для страны

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В воскресенье в Берлине состоится конференция по Ливии, которая должна принести стране долгосрочное перемирие и выполнение эмбарго на поставки оружия, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В преддверии этой встречи, в которой примут участие представители сил, обладающих влиянием в ливийском конфликте, ЕС рассматривает возможность отправки военных в регион для наблюдения за тем, как выполняется перемирие.
Das Erste: ЕС ожидает от берлинской встречи по Ливии прочного перемирия для страны
Reuters

В соответствии с внутренним документом ООН, конференция в Берлине должна принести Ливии долгосрочное перемирие и реализацию эмбарго на поставки оружия, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Для наблюдения за перемирием ЕС не исключает своей военной миссии в регионе.

Проект заключительной резолюции, подготовленный для берлинской конференции по Ливии, поделён на шесть частей, отмечает телеканал. Помимо достижения постоянного режима прекращения огня, в них входит соблюдение запрета на ввоз в страну оружия, который сейчас периодически нарушается, а также проведение реформ в экономике и сфере безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разослал соответствующий документ членам Совета Безопасности ООН. Документ датирован 15 января. В воскресенье представители более чем десяти стран должны принять обязательства по возвращению к политическому процессу в Ливии и соблюдению международных прав и прав человека.

Во второй половине дня в воскресенье канцлер Ангела Меркель примет представителей государств, имеющих влияние в ливийском конфликте, сообщает Das Erste. Среди прочих, там ожидаются турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, глава России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео. В Ливии сейчас идёт конкурентная борьба между премьер-министром Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, которые также должны прибыть в Берлин.

По отчёту ООН можно сделать вывод о том, что над проектом итогового документа в прошедшие месяцы в рамках пяти подготовительных встреч в Берлине работали представители более чем дюжины стран и организаций. По документам, среди них присутствовали США, Россия, Турция, а также Италия, Франция, Египет и ОАЭ.

Как сообщает немецкий телеканал, в преддверии конференции в столице Германии ЕС рассматривает возможность военного участия в североафриканской стране. Уполномоченный ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что это могло бы помочь в наблюдении за перемирием, которое необходимо установить в стране. По его словам, ЕС должен быть готов к оказанию помощи в реализации и наблюдении за возможным перемирием — в том числе к отправке военнослужащих в регион.

Беспокойство в данной ситуации внушает конфликт между Грецией и Турцией, связанный с ростом влияния Анкары в Средиземном море. Греческое правительство раскритиковало тот факт, что его не пригласили на конференцию в Берлине. Турция и Греция поддерживают разные стороны в ливийской гражданской войне.

В статье, опубликованной журналом Politico, президент Турции Эрдоган предостерёг Европу о повышенной угрозе терроризма в случае свержения признанного ООН правительства Ливии. Помимо этого, турецкий лидер потребовал, чтобы ЕС оказал поддержку военным действиям Турции в Ливии.

Напротив, спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саламе потребовал прекращения иностранного вмешательства в стране и заявил о наличии плана по безопасности, предусматривающего вывод всех иностранных военных сил любой национальности, сообщает Das Erste.

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Das Erste Германия Европа
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