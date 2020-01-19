Die Welt: Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление

Если генерал Халифа Хафтар не остановит своего наступления, мировое сообщество должно вмешаться и защитить население Ливии с помощью международных сил, заявил глава официального ливийского правительства Файез Саррадж в интервью для Die Welt. Кроме того, Саррадж отметил, что ЕС слишком поздно занялся урегулированием конфликта, а также добавил, что Брюссель до сих пор не имеет чёткой позиции по Ливии.
Глава поддержанного ООН правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж уже прибыл на международную конференцию в Берлин, пишет Die Welt. Сейчас его силы противостоят масштабному наступлению генерала Халифы Хафтара, чьи войска уже находятся недалеко от ливийской столицы Триполи. Хафтар и представители поддерживающих его стран также прибыли на конференцию.
«Если Халифа Хафтар не остановит своё наступление, международное сообщество должно вмешаться и защитить гражданское население Ливии с помощью международных сил», — заявил Саррадж в интервью для Die Welt.
Издание напоминает, что ранее на переговорах в Москве Хафтар отклонил предложение о прекращении огня. Будет ли остановка боевых действий согласована в Берлине — остаётся неясным.
«Мы выступаем за ввод международных сил не потому, что нам, как правительству, требуется защита, а потому что надо защитить население Ливии, которое уже девять месяцев находится под постоянными ударами. Международные силы должны действовать под эгидой ООН», — отметил Саррадж. Как пишет Die Welt, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель уже выступал с предложением отправки в Ливию объединённых сил ЕС.
Кроме того, Саррадж выразил своё разочарование прежними действиями ЕС по урегулированию ливийского конфликта: «к сожалению, до сей поры роль ЕС была очень ограниченной». Также глава официального ливийского правительства раскритиковал противоречия внутри ЕС относительно Ливии, отметив, что ожидал единой и чёткой позиции Брюсселя против наступления Хафтара.
«ЕС должен подвергнуть себя самокритике. Европейцы пришли слишком поздно», — отметил Саррадж.
Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что реванш ирландца Конора Макгрегора с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым точно не состоится в Москве.
Восемь человек погибли и ещё семеро получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии. Об этом сообщает iRozhlas со ссылкой на представителя здравоохранения Прокопа Воленика.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном реванше ирландца Конора Макгрегора и действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют разработать программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации, в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag подверг критике американскую политику максимального давления в отношении Ирана в ущерб дипломатии и переговорам и призвал предотвратить «пожар» на Ближнем Востоке.
Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оценил свою физическую форму после победы над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
В Киеве на станции метро «Контрактовая площадь» сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего полицейского в лицо. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум бросил вызов россиянину Алексею Олейнику, отреагировав на его победу над американцем Морисом Грином на турнире в Лас-Вегасе.
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния извне и внешнего «кураторства», которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.
Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров пожелал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору победить американца Дональда Серроне, а потом снова потерпеть поражение от обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Спасатели вытащили провалившихся под лёд троих мужчин на Борисовских прудах в Москве. Об этом сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил хет-трик во втором матче НХЛ подряд и поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Известный в недавнем прошлом хорватский баскетболист, ассистент генерального директора петербургского «Зенита» Марко Попович оценил шансы сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде 2020 года в Токио.