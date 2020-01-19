Die Welt: Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление

Если генерал Халифа Хафтар не остановит своего наступления, мировое сообщество должно вмешаться и защитить население Ливии с помощью международных сил, заявил глава официального ливийского правительства Файез Саррадж в интервью для Die Welt. Кроме того, Саррадж отметил, что ЕС слишком поздно занялся урегулированием конфликта, а также добавил, что Брюссель до сих пор не имеет чёткой позиции по Ливии.

Глава поддержанного ООН правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж уже прибыл на международную конференцию в Берлин, пишет Die Welt. Сейчас его силы противостоят масштабному наступлению генерала Халифы Хафтара, чьи войска уже находятся недалеко от ливийской столицы Триполи. Хафтар и представители поддерживающих его стран также прибыли на конференцию.

«Если Халифа Хафтар не остановит своё наступление, международное сообщество должно вмешаться и защитить гражданское население Ливии с помощью международных сил», — заявил Саррадж в интервью для Die Welt.

Издание напоминает, что ранее на переговорах в Москве Хафтар отклонил предложение о прекращении огня. Будет ли остановка боевых действий согласована в Берлине — остаётся неясным.

«Мы выступаем за ввод международных сил не потому, что нам, как правительству, требуется защита, а потому что надо защитить население Ливии, которое уже девять месяцев находится под постоянными ударами. Международные силы должны действовать под эгидой ООН», — отметил Саррадж. Как пишет Die Welt, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель уже выступал с предложением отправки в Ливию объединённых сил ЕС.

Кроме того, Саррадж выразил своё разочарование прежними действиями ЕС по урегулированию ливийского конфликта: «к сожалению, до сей поры роль ЕС была очень ограниченной». Также глава официального ливийского правительства раскритиковал противоречия внутри ЕС относительно Ливии, отметив, что ожидал единой и чёткой позиции Брюсселя против наступления Хафтара.

«ЕС должен подвергнуть себя самокритике. Европейцы пришли слишком поздно», — отметил Саррадж.