WSJ: западная демократия переживает упадок — на радость России и Китаю

На фоне роста популистских и националистических настроений демократия утрачивает свои позиции в мире, в том числе в США и Европе, пишет редактор The Wall Street Journal Джеральд Ф. Сейб. По его словам, ситуацией пользуются российские и китайские власти, которые пытаются ещё сильнее расколоть западные общества и усугубить существующий кризис.

«Демократия никогда не подразумевалась как самая изящная форма правления. Вместе с тем её достоинство заключается в том, что она ставит интересы тех, кем управляют, выше интересов тех, кто управляет», — пишет редактор The Wall Street Journal Джеральд Ф. Сейб.

«Однако сегодня демократии во всём мире кажутся более беспорядочными и менее функциональными, чем обычно. Авторитарные лидеры шумно приветствуют эту тенденцию и пытаются воспользоваться ею, в то время как их демократические коллеги задаются вопросом, не пошло ли что-то не так», — отмечает автор статьи.

По его словам, процесс импичмента против президента США Дональда Трампа разворачивается на фоне растущего межпартийного раскола в конгрессе. Британскому правительству пришлось «ковылять» три года и сменить трёх премьеров, прежде чем оно смогло определиться, как именно выходить из Евросоюза.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не может сформировать правительство большинства. Немецкий канцлер и «наставник западных лидеров» Ангела Меркель вскоре покинет свой пост, и неясно, удастся ли её партии сохранить единство правящей коалиции.

Бразильский президент Жаир Болсонару не прекращает нападки на демократические институты. «Самая густонаселённая демократическая страна мира» Индия, по-видимому, уходит от светского правления к «религиозному сектантству» на фоне роста напряжённости в обществе, обращает внимание Сейб.

Международный институт демократии и содействия выборам в своём недавнем докладе сообщил: «Демократия находится под угрозой, и её потенциал нуждается в возрождении». Исследователи из Университета Вандербильта также пришли к выводу, что существует «риск ещё большего отступления демократии в Америке».

«Не существует одного-единственного объяснения тягот демократии. Скорее речь идёт о ряде сил, которые в сумме затрудняют сплочение общества и правящих коалиций», — рассуждает журналист.

Потрясением для западных демократий стал разразившийся в 2007 году финансовый кризис. Он подорвал доверие общества к способностям властей обеспечивать постоянный и справедливый экономический рост.

Рецессия также дискредитировала веру в то, что экономическая глобализация приносит выгоду не только верхней части экономической лестницы, но и тем, кто находится посередине и внизу. В результате некоторые американцы пришли к выводу, что их переживания не имеют большого значения для власть имущих. «Эти настроения способствовали росту популизма и национализма», — подчёркивает Сейб.

На его взгляд, дополнительный раскол в демократические общества вносят информационные технологии. Возможность использовать интернет и социальные сети для мгновенного общения с миллионами походит на силу, способную сплотить общество. Но в действительности эффект оказался противоположным: люди стали находить в сети нишевые группы единомышленников и таким образом избегать более широкой политики.

В результате этого процесса различные фракции настраиваются друг против друга, что часто принимает форму бурных дебатов в Twitter. В подобной среде у политиков, в том числе Трампа, появляется соблазн играть на обидах определённой группы последователей.

«Все эти силы затрудняют поиск консенсуса и компромисса, которые позволяют демократии работать. Вместо этого, фракции внутри демократий всё чаще грызутся друг с другом», — полагает автор статьи.

«Авторитарные правительства, особенно в России и Китае, указывают на эти тенденции как на свидетельства недостатков западных демократий. Более того, они предпринимают шаги, чтобы усугубить эти трудности», — утверждает Сейб.

Он напоминает, что Владимира Путина обвиняют во «вмешательстве» в американские и европейские выборы. Российские власти якобы используют социальные сети с целью «посеять ещё большее недовольство в западном обществе».

Во время выступления в конгрессе вице-президент Национального фонда в поддержку демократии Кристофер Уокер заявил, что Китай использует своё экономическое влияние, «чтобы продвигать собственные идеи, нормы и подходы к управлению». «Неожиданная способность Пекина осуществлять цифровую цензуру, использовать экономические рычаги, чтобы заглушать голоса в демократических государствах и, в более широком смысле, влиять на демократические системы за рубежом, создала необходимость в новых способах мышления и обращения с этой новой ситуацией», — добавил он.

Тем не менее лидеры Поднебесной не смогли подавить демократические настроения в собственной стране — в Гонконге, «где демонстранты с американскими флагами подтверждают сохраняющуюся привлекательность демократии». Даже в Иране, правящие круги которого враждебно настроены по отношению к Западу, молодые протестующие демонстрируют значительное недовольство клерикальным правлением своей страны, отмечает Сейб.

«С учётом всего вышесказанного, что могут сделать демократические общества, чтобы воспользоваться своими преимуществами? С одной стороны, возможно, им стоит обновить свои институты», — рассуждает автор статьи.

Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас считает, что «у зрелых демократий, как у людей, укрепляются артерии». Он рекомендует сделать упор на воспитании гражданских качеств, чтобы напомнить молодым людям об общих идеях, послуживших основой американской демократии.

Сегодня многие американские демократы выступают за отмену системы коллегии выборщиков, которая позволила Трампу и Бушу-младшему стать президентами, несмотря на то что они не получили большинство голосов избирателей. В Израиле раздаются призывы изменить существующую электоральную систему, которая даёт слишком большое влияние небольшим партиям.

«Хорошая новость заключается в том, что американской демократии не впервые приходится реформировать себя и возвращать смысл своего существования, — говорит экс-госсекретарь Уильям Бёрнс. — Несмотря на разрушительный ущерб последних лет, мы по-прежнему остаёмся устойчивыми и способными к адаптации».

«Возможно, лучшее лекарство — это просто готовность демократически избранных лидеров более внимательно прислушиваться не только к тем, кто их выбрал, но и к тем, кто оказался по другую сторону политического раскола», — заключает Джеральд Ф. Сейб.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.