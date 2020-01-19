CNN: «атака на американцев» — адвокаты Трампа ответили на обвинения по импичменту

Команда юристов американского президента отреагировала на предписание явиться на процесс по импичменту, который проходит в верхней палате конгресса. Адвокаты Дональда Трампа категорически отрицают выдвинутые против него обвинения и настаивают, что его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «совершенно законным» и отвечал интересам США, передаёт CNN.
В субботу вечером его (Трампа. — ИноТВ) команда юристов ответила на предписание сената явиться на процесс. Команда президента заявила, что статьи импичмента являются абсолютно несостоятельными и представляют собой атаку на американцев.
Как нам стало известно, они (адвокаты. — ИноТВ) планируют использовать для защиты Трампа три различных подхода. Во-первых, они опираются на обвинения и говорят, что его телефонный разговор с украинским президентом Зеленским был «идеальным», как выражался сам президент, без какой-либо договорённости об услуге за услугу между двумя лидерами.
Во-вторых, они отталкиваются от самих статей обвинения и подводят к мысли, что совершенный президентом поступок не подпадает под импичмент. И, в-третьих, они критикуют процесс, который демократы провели в палате представителей, утверждая, что президент Трамп был лишён справедливого процесса.
Посмотрим, что пишет Белый дом: «Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента». Далее они говорят о его телефонной беседе с украинским президентом Зеленским, о том, что она была «совершенно законной, абсолютно приемлемой и учитывала продвижение наших национальных интересов».
Близкие к президенту источники, которые проводят с ними выходные здесь в Мар-а-Лаго, рассказали нам, что президент, судя по всему, находится в приподнятом настроении. Но он слегка отвлечён продолжающейся сагой с импичментом. По-видимому, он спрашивает окружающих: «Зачем они со мной это делают?».
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