NYT: в украинскую компанию, оказавшуюся в центре скандала с импичментом Трампа, проникли «российские хакеры»

Оказавшаяся в центре истории с импичментом Дональда Трампа украинская компания Burisma Holdings стала жертвой «хакеров российских вооружённых сил», которые сумели получить доступ к одному из её серверов, пишет The New York Times, ссылаясь на американских экспертов по информационной безопасности. По данным американской газеты, взломщики, по всей видимости, пытались найти «компромат» на кандидата в президенты США Джо Байдена, сын которого состоял в совете директоров Burisma.

В процесс импичмента президента США Дональда Трампа, которому теперь предстоит предстать перед судом сената из-за «попыток давлением заставить Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джон Байдена и его сына Хантера», вмешались «хакеры российских вооружённых сил» — им удалось получить доступ к электронным сетям украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, пишет The New York Times со ссылкой на калифорнийскую компанию — поставщика услуг в области информационной безопасности Area 1.

По данным газеты, специалистам компании удалось установить, что «российские хакеры из разведывательного органа вооружённых сил России, известного под своим бывшим названием ГРУ, а частным исследователям — под псевдонимом Fancy Bear», при помощи так называемых фишинговых писем смогли ввести в заблуждение нескольких сотрудников Burisma и проникнуть в один из серверов компании. Как подчёркивают обозреватели NYT, почти такую же тактику, как сообщали американские разведывательные службы, взломщики из России использовали и в ходе американских президентских выборов 2016 года для взлома электронных ящиков избирательного штаба Хиллари Клинтон, а также национального комитета Демократической партии США. Впрочем, смогли ли хакеры получить какую-то информацию о Burisma — неизвестно, пишут журналисты.

«Эти хакерские атаки оказались успешными», — заявил в интервью NYT один из основателей Area 1 и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Орен Фалковиц. Как отметил Фалковиц, взломщики снова «похищают учётные данные электронной почты, и остаётся предполагать, что это — повторение российского вмешательства, которое уже случилось во время прошлых выборов».

«Взлом Burisma был типичнейшей для ГРУ кампанией, — добавил господин Фалковиц. — Российские хакеры, несмотря на всю их изощрённость, зачастую проявляют лень — они используют те методы, которые работают. И в данном случае у них получилось». Как отмечается в статье NYT, Area 1 смогла обнаружить фальшивые сайты, которые использовались в фишинговых письмах для получения учётных данных сотрудников Burisma, вычислив их по «часто используемым хакерами ГРУ провайдерам, редким маршрутам интернет-трафика и приёмам, которые применялись во время предыдущих атак», включая и взлом почты национального комитета Демократической партии.

Согласно информации, предоставленной NYT компанией Area 1, фишинговым атакам подверглись многие дочерние компании Burisma Holdings, включая «КУБ-ГАЗ», «Алдеа», «Эско-Пивнич», «Надрагаз», «Технком-сервис» и «Пари». Кроме того, среди мишеней «российских хакеров» оказалась и продюсерская компания «Студия Квартал-95», принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому; как предполагают эксперты, хакеры пытались таким образом разыскать электронную переписку главы компании Ивана Баранова, которого Зеленский в июне прошлого года назначил на пост главы СБУ.

Параллельно с атаками на Burisma на Украине развернули деятельность и «российские шпионы», которые, как поведал NYT на условиях анонимности сотрудник американских спецслужб, в настоящий момент пытаются найти «компромат» на Байденов «в аналоговом мире». Как пояснил источник, эти «шпионы» также намереваются проникнуть в Burisma и «работают с источниками внутри украинского правительства, разыскивая электронные письма, финансовую отчётность и официальные документы».

По данным The New York Times, Россия ещё с первых дней президентства господина Трампа «пытается отвлечь внимание от собственного вмешательства» в американские выборы 2016 года, «распространяя теории заговора об украинских планах повлиять на эти выборы и причастности к этим инициативам Демократической партии». В результате этих усилий появилась на свет «мутная смесь» фактов — к примеру, информации о том, что ряд украинских чиновников открыто критиковали Трампа ещё во время предвыборной кампании — и уже опровергнутых заявлений, включая, среди прочего, предположения о том, что господин Байден, ещё находясь на посту вице-президента, был замешан в неких украинских коррупционных схемах, пишут авторы.

После того как Байден стал одним из лидеров в гонке за выдвижение среди демократов, Трамп «тут же ухватился» за неподтверждённые утверждения о его причастности к коррупции — и в ходе телефонного звонка Владимиру Зеленскому в июле прошлого года попросил Киев провести в отношении Байденов расследование, что и стало главным поводом для запуска процесса импичмента, напоминают обозреватели NYT.