Times: доклад комитета по разведке приблизил Трампа на шаг к импичменту

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал 300-страничный доклад, составители которого нашли в действиях Дональда Трампа правонарушения, в том числе особо тяжкие преступления, пишет The Times. Таким образом глава Белого дома ещё на один шаг стал ближе к импичменту, говорится в статье.
Американский президент Дональд Трамп совершил правонарушения, которые могут быть квалифицированы в том числе и как особо тяжкие преступления. К такому выводу, пишет The Times, пришёл комитет по разведке палаты представителей конгресса США.
Его 300-страничный доклад ещё на один шаг приближает импичмент американского лидера, даже несмотря на то, что, согласно последним опросам, избиратели в ключевых колеблющихся штатах с неодобрением относятся к данной процедуре.
Комитет, возглавляемый демократом Адамом Шиффом, считает, что Трамп злоупотребил властью, когда приостановил предоставление Украине помощи, пытаясь тем самым заполучить от Киева «политическое оружие» против своего противника по предвыборной гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
«Схема президента Трампа подорвала внешнюю политику США по отношению к Украине и подорвала нашу национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его кампании по переизбранию на президентский пост», — говорится в докладе.
В документе главу Белого дома также обвиняют в том, что он участвовал в «беспрецедентной кампании по созданию препонов для расследования по импичменту».
На пресс-конференции, состоявшейся после публикации доклада, глава комитета демократ Адам Шифф охарактеризовал Трампа как «президента, который считает, что он не подлежит ни уголовному преследованию, ни импичменту, ни любой другой форме ответственности и, конечно, он выше закона».
Этот доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который сформулирует обвинения в рамках процедуры импичмента президента США, пишет The Times.
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