Hill: Грэм «на 1000 процентов уверен» в том, что нацкомитет Демократической партии взломала Россия, а не Украина

Американский сенатор Линдси Грэм отмёл теорию о том, что нацкомитет Демократической партии США взломала Украина, пишет The Hill. Политик выразил убеждённость в том, что кибератаку совершили российские агенты. «Я на 1000 процентов уверен», — заявил он.
Американский сенатор Линдси Грэм «на 1000 процентов уверен» в том, что ответственность за хакерскую атаку на национальный комитет Демократической партии США несёт Россия, а не Украина, сообщает The Hill.
Кибератака была осуществлена в ходе предвыборной кампании 2016 года в рамках усилий по вмешательству Москвы в американские выборы, говорится в статье.
«Это были русские, — заявил политик журналистам. — Я на 1000 процентов уверен в том, что взлом нацкомитета осуществили российские агенты и никто другой. У меня нет доказательств того, что Украина это сделала. Электронную переписку украла Россия, а не Украина».
Таким образом Грэм отмёл продвигаемую Дональдом Трампом теорию о том, что Киев сыграл роль в этой кибератаке.
Заявление сенатора прозвучало на фоне слушаний по импичменту Трампа, проходящих в палате представителей конгресса США. Законодатели пытаются выяснить, действительно ли глава Белого дома поставил Украине условие: предоставить ей военную помощь в обмен на выгодное ему с политической точки зрения расследование в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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