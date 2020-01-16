Euronews: битва за импичмент Трампа переместилась в сенат

Демократы из палаты представителей, инициировавшие процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, передали обвинительное заключение в сенат. Однако при нынешнем составе сената, где у республиканцев больше половины голосов, вероятность того, что две трети законодателей верхней палаты решат поддержать импичмент, крайне мала, передаёт Euronews.
Члены палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в отношении президента Трампа в верхнюю палату законодательного органа. Это новый шаг в рамках процедуры, завершающей уже объявленный американскому лидеру импичмент.
Теперь эти обвинения должны быть подтверждены или опровергнуты в ходе судебного процесса, на котором в роли присяжных выступят сенаторы. А вести судебные заседания будет председатель Верховного суда США. Трамп обвиняется в злоупотреблении властными полномочиями и в препятствовании расследованию конгресса.
НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей:Ещё раз подчеркну, что этот президент будет отвечать по закону, выше которого в нашей стране не может быть никто — как и никто, занимающий этот пост, не имеет права играть со второй статьёй, считая, что ему всё позволено.
Официально расследование возможных злоупотреблений Трампа, которое может привести к его отрешению от должности, началось в конце октября. Собранные в результате слушаний в шести комитетах палаты представителя доказательства были утверждены юридическим комитетом палаты, после чего законодатели проголосовали за них на пленарном заседании.
В четверг в сенате будет открыт второй этап импичмента. Настроение палаты, в котором у республиканцев большинство, выразил её спикер.
МИТЧ МАККОННЕЛЛ, спикер сената:Совсем не президент виноват в том, что мы дошли до этого. И вообще, не слишком важны нюансы нашей поддержки стран Восточной Европы. Происходящее — не что иное, как жестокая партийная баталия.
Как отмечают наблюдатели, при нынешнем составе сената, в котором у республиканцев 53 места из 100, вероятность голосования в пользу импичмента, когда требуется две трети голосов, поданных «за», фактически равна нулю.
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