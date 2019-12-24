Конгрессмен США: вся процедура импичмента была предназначена для телевидения

Демократы в палате представителей конгресса США шли на всевозможные ухищрения, чтобы сделать процедуру импичмента как можно более эффектной, однако заручиться поддержкой общественности им не удалось, заявил в интервью Fox News конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс. По его словам, сенату стоит сразу отклонить дело или рассмотреть его в упрощённом порядке, поскольку доказательств против Трампа так и не было найдено.

Учитывая всё, через что вы прошли, и тот факт, что президент не имел возможности изложить свои доводы, провести перекрёстный допрос свидетелей, выступить с опровержением и сделать всё остальное, на что имели право все другие президенты… Не говоря уж о том, что обвинения против этого президента исходили не от независимого прокурора, а от одной партии. Как вы думаете, в сенате всё будет по-другому? Как, по вашему мнению, с этим будут разбираться там?



МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен США: Я знаю, что президент хочет длительного суда в сенате, чтобы иметь возможность представить многочисленные доказательства. Но, госпожа судья, если бы кто-то направил это дело в ваш суд, вы бы сразу же удовлетворили ходатайство об отклонении дела или ходатайство об упрощённом делопроизводстве…



Упрощённое делопроизводство, да.



МЭТТ ГЕЙТС: И вы поступили бы так потому, что дело не стоит работы судей — это просто чьё-то желание праздновать победу, не дав другой стороне объясниться. На данный момент демократам не удалось предъявить прямых улик, не удалось заручиться поддержкой общественности. Никакой «услуги за услугу» не было. На самом деле, единственным прямым доказательством были слова президента о том, что он хочет лишь одного — чтобы президент Зеленский поступил правильно, сделал то, что обещал во время предвыборной кампании. Итак, если бы я был в сенате, я бы стремился оставить этот абсурд позади и перейти к выполнению трамповской повестки дня.



Но есть и те, кто говорит: «Послушайте, палата представителей обошлась с республиканцами по-свински, отбросила все правила, не только правила конгресса, но и процессуальные нормы, отказала этому президенту во всём, что полагалось каждому другому президенту. Всё это мотивировано лишь партийными интересами. И это предвещает… Этому примеру последует любая крупная партия, желающая вышвырнуть президента от другой партии».



Может быть, пора сорвать покровы и установить личность разоблачителя, вызвать Джо и Хантера Байденов? Я целиком это поддерживаю! Адам Шифф, я хочу знать, когда ты заполучил это дело, кому ты об этом сказал, какие у тебя отношения с разоблачителем. И так далее. Думаю, американская общественность имеет на это право. И необязательно, чтобы это длилось месяцами. Но разве вы не считаете, что честность и прозрачность важны?



МЭТТ ГЕЙТС: Всё это разумные вопросы. Эти вопросы были разумными уже тогда, когда их задавал президент. В частности о Байденах, «Бурисме» и об их коррупционной деятельности по всему миру. Но мы можем осуществлять надзор и в отсутствие импичмента.



Вот как я бы это сделал, будь я (лидером большинства в сенате США. — ИноТВ) Митчем Макконнеллом или (председателем юридического комитета сената США. — ИноТВ) Линдси Грэмом. Первый шаг: импичмент мёртв, окончен, не обсуждается, пусть президент и его администрация продолжают свою замечательную работу на благо страны.



Второй шаг: давайте проведём слушания в порядке надзора в юридическом комитете и в комитете по иностранным делам. Давайте выясним, в какой степени администрация США, администрация Обамы и Байдена, могла заниматься махинациями, участвовать в вымогательстве, продавая доступ к себе на основании того, где именно по необъяснимым причинам работал член семьи вице-президента.



Думаю, если бы мы смогли сделать это, мы бы развязали руки президенту, чтобы он мог делать великие дела на благо страны. И потом мы смогли бы получить ответы на вопросы, которые вы очень разумно задали.



Но, знаете, если вспомнить, что было несколько недель назад… В юридическом комитете (палаты представителей. — ИноТВ) решили не проводить голосование ночью, потому что им хотелось, чтобы голосование было утром и вся Америка видела… Разве это не хороший довод, чтобы, по крайней мере, разобрать дело в сенате? При всём уважении, разбор импичмента в сенате привлечёт несколько больше внимания, чем слушания в порядке надзора. Вы не согласны, конгрессмен?



МЭТТ ГЕЙТС: Думаю, если Линдси Грэм вызовет Хантера Байдена в свой юридический комитет, будет неважно, импичмент это или надзор. Думаю, мы все будем смотреть. Но, знаете, там, откуда я прибыл, есть поговорка: «Только шляпа и никакого скота»* — именно это мы и видели со стороны демократов в палате представителей. Всё, что они делали, начиная с театрального чтения фальшивой стенограммы Адамом Шиффом и заканчивая всевозможными странными играми Джерри Надлера со временем проведения голосования, всё это делалось для телевидения, потому что реальных улик у них не было.



Дата выхода в эфир 22 декабря 2019 года.



* Американская поговорка о пустом хвастовстве. Изначально так говорили о людях, имитирующих стиль ковбоев, но не имеющих ранчо (прим. ИноТВ).