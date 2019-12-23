WP: Трамп заморозил помощь Украине сразу после разговора с Зеленским

Как стало известно из электронной переписки, один из чиновников Белого дома послал письмо в Пентагон с просьбой заморозить военную помощь Украине спустя менее двух часов после разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет The Washington Post. Именно из-за той телефонной беседы Трампу теперь грозит импичмент.

Американским политологам стало известно, что сразу после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским высокопоставленный чиновник Белого дома Майкл Даффи написал в Министерство обороны, чтобы там приостановили отправку Украине военной помощи, потому как Трамп стал «лично заинтересован» в этом вопросе.

Как пишет The Washington Post, эта информация есть в электронной переписке, которую в общественной организации Center for Public Integrity получили по запросу. В том письме от 25 июля Даффи также попросил не распространять эту информацию, «учитывая деликатность просьбы».

Эти письма проливают свет на весь процесс того, как администрация Трампа отказалась предоставить Украине помощь в размере $400 млн. Так, в одном из писем Даффи отметил, что Трамп начал спрашивать о целесообразности помощи Украине ещё в июне. Затем состоялся тот знаменитый разговор Трампа и Зеленского, после которого в течение двух часов Даффи написал письмо с просьбой о приостановке помощи. Во время допроса некоторые чиновники говорили, что узнали о приостановке помощи в начале июля.

При этом некоторые чиновники Пентагона переживали, что это неправильный и, возможно, незаконный шаг, ведь конгресс эту помощь одобрил. В итоге два чиновника уволились, а предшественника Даффи, который тоже был среди обеспокоенных, убрали с его поста. В сентябре общественности стало известно о том разговоре Трампа и Зеленского.

Теперь Трамп проходит процедуру импичмента, и ему вменяют в вину попытку оказать давление на Украину, чтобы она повлияла на выборы 2020 года в обмен на финансовую помощь. Представители конгресса, в свою очередь, по-разному реагируют на новости о письмах. Так, демократы отмечают, что очень важно, чтобы все свидетели и причастные предстали на допросе.

А республиканцы, наоборот, выступают против этого. Например, сенатор Рон Джонсон раскритиковал эти письма, заявив, что они ни на что свет не проливают. «Президент переживал, стоит ли заработанные тяжёлым трудом доллары американских налогоплательщиков тратить на страну, где были доказанные случаи коррупции», — приводит его слова The Washington Post.