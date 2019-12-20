Hill: Трамп потребовал немедленного процесса по импичменту в сенате США

Дональд Трамп резко раскритиковал демократов за то, что те решили отложить передачу дела об импичменте в сенат, пишет The Hill. Глава Белого дома заявил, что у представителей Демократической партии просто нет никаких доказательств и они просто не хотят разбирательства. При этом Трамп заявил, что хочет немедленного процесса.
После того как палата представителей конгресса США на две недели отложила передачу статей импичмента в сенат, президент Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс в верхней палате, пишет The Hill.
Американский лидер резко раскритиковал конгрессменов-демократов, которые решили попридержать передачу статей импичмента в сенат, пытаясь тем самым добиться более благоприятных условий рассмотрения этого дела.
«После того как демократы не обеспечили мне надлежащего процесса в палате представителей — не было ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, — они теперь хотят диктовать сенату, как ему проводить свой процесс», — написал Трамп в Twitter.
Он также выразил уверенность в том, что демократы сами не хотят этого разбирательства.
«На самом деле у них нет никаких доказательств чего-либо. Они никогда даже и не появятся. Они хотят выйти из игры. Я хочу немедленного процесса!» — подчеркнул глава Белого дома.
В другом твите президент США указал на то, что конгрессменам-демократам не удалось получить ни одного голоса в поддержку импичмента со стороны республиканцев.
«Демократы в палате представителей не смогли добиться хотя бы одного голоса республиканцев по их липовому делу об импичменте. Республиканцы никогда не были столь сплочёнными. Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд», — подчеркнул Трамп.
Как напоминает The Hill, палата представителей ранее проголосовала за импичмент Трампа по двум статьям обвинения: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. В поддержку этого шага выступили только представили Демократической партии, у которых большинство мест в нижней палате. При этом ни один из республиканцев не поддержал ни одну из статей обвинения.
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