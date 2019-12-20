Хиллари Клинтон: из-за импичмента Трампа выборы-2020 станут «ещё более запутанными»

Американское общество расколото, победы на выборах достаются тяжелее, чем раньше, а импичмент Дональда Трампа ещё больше усложняет дело, заявила Хиллари Клинтон в интервью бывшему премьер-министру Австралии Джулии Гиллард. Как сообщает Fox News, бывшая соперница Трампа вновь посетовала на своё «непредвиденное» поражение и на «российское вмешательство».

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что импичмент Трампа делает выборы 2020 года «ещё более запутанными», передаёт Fox News.



«Думаю, это будут очень непростые выборы — похоже, для нынешних выборов это характерно. Возможно, перевес будет меньше, чем хотелось бы или чем можно ожидать, отчасти из-за того, что у нас такой раскол», — приводит сайт слова бывшего госсекретаря США.



Эти заявления Хиллари Клинтон сделала в своём интервью бывшему премьер-министру Австралии, ведущей собственного подкаста Джулии Гиллард.



Отвечая на вопрос о том, как она перенесла своё поражение в 2016 году, Клинтон подчеркнула, что суть её предвыборной кампании была не в её персоне. «Суть была в том, что мы будем делать и как. Я люблю решать проблемы. Я люблю объединять людей», — рассказала бывшая соперница Трампа.



Клинтон призналась, что на следующий день после выборов ей было «очень трудно» выступать с речью о признании поражения: «Это был такой шок, не могу даже описать вам, какой бессмыслицей всё это было. Вот почему я написала целую книгу под названием «Что случилось» — потому что я пыталась разобраться, что случилось, это ведь было непредвиденно. Происходили вещи, которые у меня и у других не укладывались в голове, беспрецедентные вмешательства и так далее».



Бывший кандидат призналась, что допустила ошибки в своей предвыборной кампании, но заявила, что роль России неоспорима, пишет Fox News.