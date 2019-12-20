Хиллари Клинтон: из-за импичмента Трампа выборы-2020 станут «ещё более запутанными»

Американское общество расколото, победы на выборах достаются тяжелее, чем раньше, а импичмент Дональда Трампа ещё больше усложняет дело, заявила Хиллари Клинтон в интервью бывшему премьер-министру Австралии Джулии Гиллард. Как сообщает Fox News, бывшая соперница Трампа вновь посетовала на своё «непредвиденное» поражение и на «российское вмешательство».
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что импичмент Трампа делает выборы 2020 года «ещё более запутанными», передаёт Fox News.
«Думаю, это будут очень непростые выборы — похоже, для нынешних выборов это характерно. Возможно, перевес будет меньше, чем хотелось бы или чем можно ожидать, отчасти из-за того, что у нас такой раскол», — приводит сайт слова бывшего госсекретаря США.
Эти заявления Хиллари Клинтон сделала в своём интервью бывшему премьер-министру Австралии, ведущей собственного подкаста Джулии Гиллард.
Отвечая на вопрос о том, как она перенесла своё поражение в 2016 году, Клинтон подчеркнула, что суть её предвыборной кампании была не в её персоне. «Суть была в том, что мы будем делать и как. Я люблю решать проблемы. Я люблю объединять людей», — рассказала бывшая соперница Трампа.
Клинтон призналась, что на следующий день после выборов ей было «очень трудно» выступать с речью о признании поражения: «Это был такой шок, не могу даже описать вам, какой бессмыслицей всё это было. Вот почему я написала целую книгу под названием «Что случилось» — потому что я пыталась разобраться, что случилось, это ведь было непредвиденно. Происходили вещи, которые у меня и у других не укладывались в голове, беспрецедентные вмешательства и так далее».
Бывший кандидат призналась, что допустила ошибки в своей предвыборной кампании, но заявила, что роль России неоспорима, пишет Fox News.
Украинский журнал «Фокус» назвал президента страны Владимира Зеленского самым влиятельным украинцем. На втором месте в рейтинге оказался глава офиса украинского лидера Андрей Богдан, на третьем — бизнесмен Ринат Ахметов.
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT подготовку в МВД проекта изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники инспекции смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) предоставил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку на предоставление ответа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Национальный комитет Демократической партии США (DNC) выпустил на своём сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете. В нём рекомендуется избегать чтения российских «пропагандистcких» СМИ — RT и Sputnik, при этом даётся совет обратить внимание на книгу Джорджа Оруэлла «1984».
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды не приведёт к резкому росту популярности футбола в сравнении с хоккеем.