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Independent: Путин поддержал Трампа, назвав причины импичмента надуманными

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции усомнился в том, что Дональд Трамп будет отстранён от должности главы государства конгрессом США, пишет The Independent. По его словам, республиканцы, которых в сенате большинство, «вряд ли захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам».
Independent: Путин поддержал Трампа, назвав причины импичмента надуманными
Reuters
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции поддержал Дональда Трампа, заявив, что импичмент американского лидера базируется на «надуманных» обвинениях, пишет The Independent. Российский лидер усомнился в том, что нынешнего главу Белого дома отстранят от власти, поскольку, по его словам, сенат не поддержит эту инициативу.
 
«Ещё нужно пройти сенат, где у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам», — отметил Путин.
 
Он также выразил мнение, что противники Трампа — демократы — продвигают импичмент чисто из политических соображений.
 
«Партия, которая проиграла выборы, — Демократическая партия — добивается результатов уже другими способами», — подчеркнул Путин.
 
Ежегодная пресс-конференция российского президента за прошедшие годы стала «самобытным представлением», которое зачастую длится более четырёх часов. Господин Путин принимает вопросы «от сотен СМИ со всего мира», говорится в статье.
 
«Это мероприятие используется режимом господина Путина для того, чтобы представить его как открытого для расспросов лидера, хотя в течение всего года его администрация никому не подотчётна и принимает драконовские меры по удушению свободной прессы», — пишет The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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