Independent: Путин поддержал Трампа, назвав причины импичмента надуманными

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции поддержал Дональда Трампа, заявив, что импичмент американского лидера базируется на «надуманных» обвинениях, пишет The Independent. Российский лидер усомнился в том, что нынешнего главу Белого дома отстранят от власти, поскольку, по его словам, сенат не поддержит эту инициативу.

«Ещё нужно пройти сенат, где у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам», — отметил Путин.

Он также выразил мнение, что противники Трампа — демократы — продвигают импичмент чисто из политических соображений.

«Партия, которая проиграла выборы, — Демократическая партия — добивается результатов уже другими способами», — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция российского президента за прошедшие годы стала «самобытным представлением», которое зачастую длится более четырёх часов. Господин Путин принимает вопросы «от сотен СМИ со всего мира», говорится в статье.

«Это мероприятие используется режимом господина Путина для того, чтобы представить его как открытого для расспросов лидера, хотя в течение всего года его администрация никому не подотчётна и принимает драконовские меры по удушению свободной прессы», — пишет The Independent.