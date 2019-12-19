CBS News: «клеймо позора» и «политическое самоубийство» — Трамп отреагировал на импичмент

Президент США Дональд Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов, проголосовавших за импичмент: по его словам, они заклеймили себя вечным позором, сообщает CBS News. Как отмечает сайт, пока палата представителей голосовала, Трамп выступал перед своими сторонниками на митинге в штате Мичиган.
В то время как палата представителей конгресса США голосовала за импичмент, президент Трамп выступал на митинге в городе Батл-Крик, штат Мичиган, сообщает CBS News. Выступая перед толпой своих сторонников, глава Белого дома назвал импичмент «маршем к политическому самоубийству».
Как отмечается в статье, Трамп начал митинг с реплики о том, что «даже не чувствуется, что нам объявляют импичмент». Однако, поговорив о выборах 2016 года, об экономике и о важности штата Мичиган, он вернулся к теме импичмента «с яростью», пишет CBS News.
Так, президент США заявил, что демократы «заклеймили себя вечным клеймом позора». По словам Трампа, демократы «провозглашают свою глубинную ненависть и презрение к американскому избирателю». «Не успел я стать кандидатом, а они уже пытались объявить мне импичмент», — цитирует CBS News главу Белого дома.
Трамп подчеркнул, что в основе импичмента лежит «бесчестность», и похвастался, что «все республиканцы до единого» проголосовали против. «Мы не потеряли ни одного республиканского голоса, и три демократа проголосовали за нас!» — приводит сайт слова президента.
Как отмечает CBS News, выступление Трампа продолжалось более двух часов и оказалось всего на минуту короче его самой длинной речи с момента вступления в должность.
Автор статьи напоминает, что Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент.
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