Fox News: импичмент Трампа держится на одном воображении

Демократам не удалось уличить Трампа ни в каком преступлении, поэтому основанием для импичмента послужили их собственные фантазии, заявляет ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, американские СМИ верят в самые безумные обвинения против главы Белого дома, потому что очень хотят верить.
Вашему вниманию предлагается первый в истории импичмент, основанный на воображении! Прежде всего взгляните на эту грустную компанию — это как тайная вечеря за стойкой Wendy’s. Не найдя никакого преступления, они украли сюжет фильма «Особое мнение»*: не дадим Трампу совершить то, чего он ещё не совершал! Ведь всё, что у них было против него, это чушь. «Досье»… Интересно, знает ли Келлиэнн, что это значит?
КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ, советник президента США:Самое время напомнить всем, что «досье» — это всего лишь элегантный французский термин, означающий кучу дерьма.
Ну как её не любить!
Но СМИ всё равно жадно приняли этот горячечный бред, основанный на пьяных сплетнях. Эту сексуальную фантазию, призванную возбудить (режиссёра-документалиста, ярого критика Трампа. — ИноТВ) Майкла Мура. Помните? Путин нанял проституток, чтобы осквернить кровать, на которой когда-то спали супруги Обама. И всё это в присутствии злобного Дональда Трампа. Недоставало разве что секс-игрушки в форме бас-гитары (ведущего Fox News. — ИноТВ) Майка Хакаби! Но СМИ всё равно купились, потому что хотели купиться.
Для меня это трудный выбор. СМИ и демократы — это как будто знакомый вам человек, принимающий катастрофическое решение, например, заключить брак с Чарли Шином*. Вам хочется сказать: «Нет, нет, нет! Не делай этого!» Но, сознавая, что этот человек всю жизнь всех нас подставлял, вы говорите совсем другое: «СМИ и демократы, флаг вам в руки!»
Дата выхода в эфир 15 декабря 2019 года.
* Чарли Шин — американский актёр, известный многочисленными скандалами в личной жизни, злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также ВИЧ-положительным статусом (прим. ИноТВ).
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