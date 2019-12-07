American Thinker: демократы ведут США по пути банановых республик

В американской конституции записано, что власть должна передаваться мирно посредством выборов, а импичмент предусмотрен лишь для серьёзных преступлений. Однако, как пишет журналист American Thinker, демократы, хоть и находятся в меньшинстве, но злоупотребляют властью и ведут США по пути «банановых республик», где политические дрязги идут одна за другой.

Похоже, что Демократическая партия США хочет, чтобы Штаты сбились с пути и стали «банановой республикой», в которой политическая власть определяется переворотами, а не выборами, пишет Скотт Пауэлл в своей статье для American Thinker. По его словам, складывается впечатление, что американские демократы готовы поставить под сомнение целостность и стабильность своей страны ради того, чтобы вернуть себе власть и контроль.



Между тем автор статьи напоминает, что легитимность власти в США исходит от народа и надо бы напомнить демократам об этом. Он пытается разобраться в причинах того, почему вместо своих обязанностей в конгрессе демократы тратят своё время и ресурсы на процедуру импичмента, особенно после результатов расследования Мюллера. Так он приходит к выводу, что традиционные демократы сейчас уступают крайне левым, которые в себя вобрали происламские и марксистские взгляды. А импичмент, по его словам, будет атакой не только на самого Трампа, но и почти на половину страны, которая за него голосовала.



Автор статьи отмечает, что по американской конституции стабильность системы зиждется скорее на результатах выборов, чем на парламентской демократии. И именно относительная политическая стабильность сделала возможным, в том числе, экономический подъём, который продолжается в США последние 240 лет.



По мнению политологов, слушания по импичменту могут разделить общество, так что поводом к нему должно быть разве что вопиющее преступление, которое пройдёт через судебную систему. В данном случае слушания говорят о том, что обвинения против Трампа держатся больше на слухах и политических разногласиях.



По выражению автора статьи, слушания по импичменту — это «шоу из отчаяния», которое делается, чтобы люди не могли за ним рассмотреть, что происходит. «А продолжая распространять дым вокруг Дональда Трампа, они надеются, что простой избиратель решит, что раз так, то должен быть и огонь», — пишет Скотт Пауэлл.



Изначально отцы-основатели задумывали сенат как орган, который будет ограничивать возможность импичмента, а власть должна передаваться мирным путём через выборы. Сейчас же получается, что демократы, хоть они и в меньшинстве, но злоупотребляют властью. Эта партия стала менее терпимой, более радикальной. Права человека и презумпция невиновности, равно как и свобода мысли не соблюдаются. Значительная часть СМИ встала на сторону Демократической партии и больше не передаёт новости. И социальные сети теперь занимаются цензурой.



«Многое из этого происходит, когда демократы в меньшинстве. С какой стати американцы захотят дать больше власти партии, которая занимается такого рода злоупотреблениями, включая методы банановых республик?» — задаётся вопросом журналист American Thinker.